Valheim: Trenino Thomas in versione creepy infesta il gioco

Ormai più che un fenomeno Valheim risulta essere una certezza, solo settimana scorsa il sandbox vichingo sviluppato dai ragazzi di Iron Gate AB ha venduto oltre 5 milioni di copie, praticamente un milione a settimana, testimoniando quanto l’opera sia entrata ormai nel cuore di tantissimi giocatori. Il titolo propone un survival pazzesco con diversi elementi che riescono a tenere incollati gli appassionati. Uno su tutti, la possibilità di costruire opere mastodontiche che lasciano letteralmente a bocca aperta. L’ultima, la cattedrale di Notre Dame di Parigi ricreata quasi perfettamente in ogni suo piccolo dettaglio.

Non è ancora chiaro il perché, ma quando c’è di mezzo un titolo che sta avendo particolarmente successo, i giocatori decidono di inserire stranezze. Ovviamente, inutile nasconderlo, una delle più iconiche è quella del Trenino Thomas, protagonista di un famoso programma TV per bambini. Questo lo abbiamo visto in diverse opere, come ad esempio in Resident Evil 2 Remake a posto del terrificante Mr. X, oppure in Skyrim come drago volante. Ebbene, un giocatore cinese ha voluto inserirlo dentro a Valheim, ma qualcosa è andato sicuramente storto.

qwe2256789, questo l’username del ragazzo, ha così eliminato un troll e costruito successivamente attorno una locomotiva fatta di legno. Inutile dirlo ma il risultato è davvero pazzesco, sembra davvero un mostro che è pronto ad infestare le nostre partite, il suo sorrisetto testimonia la sua voglia di farci prendere paura. Può essere davvero essere il nemico più spaventoso del gioco, alcuni utenti ne sono praticamente certi.

Valheim ancora oggi risulta essere primo su Steam, nell’ultima settimana sembra però che un altro gioco stia scalando le classifiche, si tratta di Loop Hero. Vi invitiamo quindi a seguire le nostre pagine per scoprire se questi titoli con il passare dei mesi continueranno a rimanere in vetta sulla piattaforma di proprietà di Valve.