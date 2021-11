Valheim si aggiorna: ecco le novità e il DLC in arrivo

Valheim è stato uno dei primi fenomeni nel mondo dei videogiochi di questo 2021. Il gioco, una sorta di Minecraft ambientato in un’epoca vichinga con una forte componente survival ha saputo conquistare le vette della classifica Steam e diventare uno dei giochi più conosciuti e trasmessi su Twitch. Nonostante l’attenzione sia calata in favore di altri titoli, gli sviluppatori continuano a lavorare duramente e si preparano a lanciare un nuovo aggiornamento.

Come riportano nel corso delle ultime ore, infatti, Valheim si arricchirà a breve di un altro, importante update. Come dichiarato da parte degli sviluppatori nella pagina Steam, la parte più grande e misteriosa riguarda una sorta di minaccia all’interno dell’area co-op del gioco, con diverse ricompense legate a lei. Saranno poi implementate anche nuove caverne e una serie di fix legati a bug, errori di connessione, animazioni e un rework del range di attacco dei nemici.

Eneba propone una selezione di giochi scontati per il Black Friday: tutti i dettagli in questo articolo!

La parte più importante dell’aggiornamento di Valheim rimarrà comunque il nuovo DLC. Chiamato Mistlands, il nuovo contenuto del gioco di Iron Gate porterà igiocatori all’interno di una nuova area di gioco, ricoperta dalla nebbia. Non sappiamo ancora cosa ci sarà al suo interno, ma considerando la dimensione dell’aggiornamento e l’importanza dello stesso è lecito aspettarci diversi nuovi contenuti e magari qualche nuova ricompensa e qualche nuovo nemico, oltre a quello già introdotto all’interno dell’area co-op del gioco.

Purtroppo, almeno per il momento, Iron Gate non ha comunicato quando sarà disponibile il nuovo aggiornamento di Valheim. Considerando che siamo quasi prossimi alla fine dell’anno, però, non è da escludersi che il nuovo update del gioco sarà disponibile solamente nel corso del 2022, magari ad un anno esatto dall’uscita del titolo. Speculazioni e ipotesi comunque, che vale la pena di approfondire. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori novità e aggiornamenti, dunque continuate a seguirci per tutte le novità e gli annunci in in dirittura d’arrivo.