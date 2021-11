Tante super offerte sui videogiochi per il Black Friday 2021 di Eneba!

Non poteva ovviamente mancare l’affidabile e conveniente Eneba in questo Black Friday 2021 ed ecco che infatti il noto store ha deciso di lanciare per l’occasione una super carrellata di sconti. Pezzo irrinunciabile di questo elenco è sicuramente GTA V Online Premium Edition, che può ora essere acquistato all’irrisorio prezzo di soli 6,28 euro, ossia con ben il 65% di sconto.

GTA V Premium Online Edition è un’edizione particolarmente ghiotta del noto open world di Rockstar, visto che, oltre a contenere il gioco completo, presenta al suo interno anche numerosi bonus digitali con cui partire al massimo con la modalità multigiocatore. Il tutto ora con il 65% di sconto a soli 6,28 euro. Non male, vero?

Prima di lasciarvi alle migliori offerte sui videogiochi del Black Friday 2021, vi ricordiamo che è possibile iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Non dimenticate di seguirci per ulteriori opportunità di risparmio legate al Black Friday 2021. Buon divertimento!

La nostra selezione di prodotti

Offerte Black Friday ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!