Valheim è un successo devastante, vende un milione a settimana

Valheim non ha più bisogno di presentazioni, il fenomeno del 2021 sta continuando a macinare record su record con vendite impressionanti. Per chi non dovesse conoscerlo, si tratta di un gioco di sopravvivenza a tema vichingo che ha impressionato per la sua semplicità ed il suo modo creativo di costruire opere mastodontiche. Oltre a sconfiggere temibili boss e, appunto, sopravvivere, molti utenti si stanno divertendo sfogando la propria fantasia. Come possiamo non citare la ricreazione in legno del Millennium Falcon di Star Wars? Impossibile.

Iron Gate AB, gli sviluppatori di Valheim, hanno da poco annunciato che la loro opera ha superato le cinque milioni di copie vendute in un mese dalla sua uscita (circa un milione a settimana), certamente non male per un prodotto che ricordiamo essere indipendente. Come ben saprete il titolo è divenuto nel giro di poco tempo il più giocato su Steam con quasi mezzo milioni di utenti attivi contati solo due settimane fa. Per chi non è avvezzo al genere, noi di GameDivision abbiamo preparato per voi una serie di guide strategiche per rendere la vostra avventura più semplice, a questo indirizzo potete controllare ad esempio le migliori ricette da preparare ad inizio gioco.

Per festeggiare il traguardo, Iron Gate AB, ha condiviso delle statistiche da capogiro. Solo su Twitch si è stimato che è stato guardato per 35 milioni di ore, mentre attualmente su Steam si trova al 39esimo posto per quantità di recensioni positive. Sicuramente si sentirà parlare ancora per molto tempo di Valheim, se volete giocarlo potete recuperarlo su Steam a questo indirizzo.

