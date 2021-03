Valheim, utente ricrea Notre Dame nel gioco

Siete ancora alle prese con le fasi inziali del gioco? Non sapete ancora come recuperare dell’oro o del ferro? Sicuramente le nostre guide possono fare al caso vostro, ma c’è già qualche utente che si è fatto prendere la mano ed è arrivato a costruire delle opere mastodontiche all’interno della propria mappa di Valheim. Inutile dire ancora una volta quanto il titolo di Coffe Stain stia rompendo ogni record, con milioni di download ogni settimana.

Diventato ormai uno dei titoli più giocati di Steam, il survival ha ormai una community foltissima di appassionati che passano intere giornata alla scoperta dei tantissimi segreti nascosti all’interno del proprio mondo. Oggi invece uno degli utenti di Reddit ha deciso di condividere con tutti una delle proprie creazioni, lasciandoci effettivamente a bocca aperta. GIPv ha ricreato perfettamente Notre Dame di Parigi quasi fedelmente in ogni suo piccolo particolare.

Ovviamente in passato abbiamo già visto opere di questo tipo su Minecraft, ma dato che Valheim ha un sistema di costruzione completamente diverso il lavoro risulta essere sicuramente più fedele e dettagliato, ma soprattutto avrà impiegato tantissime risorse da parte dell’utente per raggiungere il risultato. Inoltre il tutto è stato costruito in legno, usando i prefab che vengono dati all’interno del menu di costruzione interno al gioco. La cosa che più sorprende è leggere che alcuni parti della costruzione sono state volontariamente danneggiate, perché assumessero un nuovo colore, dato che in Valheim c’è questa feature, l’utente ha deciso di sfruttarla.

Gli interni sono ancora vuoti e speriamo che il prossimo passo sarà quello di riempire anche l’interno della cattedrale. Inoltre è possibile anche far diventare questa mastodontica costruzione una base, dato che sembra non impattare minimamente il frame rate del titolo di Coffee Stain. Detto questo, non ci resta che sperare che anche in Valheim la community diventi folta come quella di Minecraft e che si possano vedere sempre più costruzioni come questa!