Valheim, porting su Switch? Potrebbe essere realtà

E voi siete caduti nella trappola del momento? Il successo che sta avendo Valheim su PC non ha eguali. Il titolo survival procedurale pubblicato da Coffee Stain sta macinando milioni di giocatori settimana dopo settimana. Le classifiche di Steam stanno cadendo sotto lo strapotere di questo titolo e i giocatori sono entusiasti di aver trovate un titolo survival che sembra cosi semplice, ma che in realtà nasconde molto di più. Inoltre se siete già dei giocatori affermati del titolo, o siete appena sbarcati sulla vostro isola, vi consigliamo di leggere alcune delle guide che stiamo cercando di redigere per aiutare tutti quei giocatore che si trovano spaesati.

La notizia del giorno che riguarda Valheim è però un’altra, sembra infatti che Panic Button vorrebbe mettere la mani sul titolo per cercare di portarlo su Nintendo Switch. Il tutto proviene da un’intervista che NintendoLife ha rivolto al Producer dello studio Dan Hernberg, che sembra molto interessato a voler portare il titolo su Switch, poiché sta passando tutto il suo tempo libero a giocare sul PC. Vi ricordiamo che Valheim è sviluppato in Unity.

Motore di gioco molto malleabile e che nelle giuste mani potrebbe portare davvero al miracolo, di rendere quest’avventura anche portatile. Speriamo che se questo dovesse avvenire Panic Button sia coinvolta perché sembra che con Apex abbiano svolto davvero un ottimo lavoro!

In effetti le atmosfere, ma soprattutto lo stile del titolo di Coffee Stain sarebbero davvero adatte per una console come Switch e pensiamo che potrebbe portare ancora un bacino di utenza considerevole. Voi cosa ne pensate della questione? Vorreste vedere il titolo su Switch oppure vi basta giocarlo sul vostro PC, comodamente da casa? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!