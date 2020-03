Valorant: accesso alla closed beta con Twitch!

Giocatori tutti, non dovrete più aspettare a lungo per avere tra le vostre mani il nuovo shooter tattico della Riot Games! Gli sviluppatori hanno annunciato lunedì pomeriggio che la closed beta di Valorant inizierà il 7 Aprile.Avranno accesso alla closed beta di Valorant, però, solo i giocatori che hanno ricevuto l’invito. Per ricevere uno di questi inviti, i giocatori dovranno solo guardare i loro streamer preferiti su Twitch, che a loro volta, dropperanno accessi alla beta come ricompensa per i loro follower.

La conferenza stampa Riot pone l’accento sul fatto che gli accessi saranno Twitch Drop ed i giocatori avranno solo bisogno di collegare il loro account Riot ai loro account Twitch, il tutto può essere fatto sulla pagina di impostazioni del profilo di Twitch. Riot non ha specificato esattamente cosa conterrà la beta, ma sembra probabile che la maggior parte degli Agenti che sono stati presentati, come Sage, così come le due mappe che erano pronte per essere giocate, faranno parte dei contenuti al lancio di Valorant nella sua primissima versione.

Tuttavia, per gli esatti contenuti della closed beta di Valorant, dovremo aspettare che la Riot ci dica di più, che siano informazioni per la beta o per il rilascio ufficiale del gioco, poco importa. In ultimo, la Riot non fa menzione su quanto possa durare il periodo di beta. Il gioco sembra debba essere pronto al lancio ufficiale per l’estate 2020, ma ancora non è stata annunciata nessuna data.

Il colosso di Santa Monica sta investendo sullo sviluppo e supporto costante anche di Teamfight Tactics e sembra voglia applicare lo stesso standard di qualità che ha contraddistinto l’esplosione di LOL nel pantheon dei giochi competitivi.

Valorant è un hero first person shooter tattico, competitivo in squadre da 5 e per poterlo giocare sin da subito, dovrete solo collegare gli account Riot e Twtitch e guardare gli streaming del gioco, sempre su Twitch e sperare di ricevere un invito alla closed beta!