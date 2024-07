Valve non è il colosso che credi: documenti interni rivelano che è più piccola di EA e Ubisoft

Recenti documenti emersi da una causa antitrust contro Valve hanno rivelato dettagli interessanti circa la composizione del personale dell'azienda nel 2021. Secondo quanto riportato da The Verge, Valve contava su 336 impiegati quell'anno, un numero relativamente esiguo se confrontato con i colossi del settore dei videogiochi. Questi dati emergono da una disputa legale intentata da Wolfire Games, che accusa Valve di monopolizzare ingiustamente la distribuzione digitale di giochi su PC.

La distribuzione dei ruoli all'interno dell'azienda si presenta inaspettata: dei 336 dipendenti, 79 lavoravano direttamente su Steam, la piattaforma di distribuzione digitale dell'azienda, mentre ben 181 erano parte del dipartimento "Giochi", sebbene Valve rilasci raramente nuovi titoli. Altri 41 dipendenti erano impiegati nello sviluppo di hardware, in particolare erano in fase di preparazione per il lancio della Steam Deck. Infine, 35 persone erano dedicate alle operazioni amministrative.

Un grafico dettagliato letto da The Verge confermerebbe che il numero totale dei dipendenti di Valve è rimasto piuttosto stabile negli ultimi dieci anni. Questo approccio minimalista è stato criticato da Wolfire Games nella loro denuncia, sostenendo che Valve "dedica una percentuale minima del suo fatturato al mantenimento e al miglioramento dello Steam Store".

Inoltre, un report del 2021 di People Make Games, basato su interviste con ex dipendenti anonimi di Valve, suggerisce che la struttura aziendale "piatta" dell'azienda possa essere motivo di difficoltà per i suoi dipendenti. Tuttavia, nonostante questi problemi, rimane indiscutibile l'efficacia di Valve nel gestire uno dei pilastri del gaming su PC attraverso Steam e nel rivoluzionare il gaming portatile con il Steam Deck.

Per dare un ulteriore punto di riferimento sulle dimensioni di Valve rispetto ad altri attori principali del settore, ecco una breve lista di altri sviluppatori e publisher di videogiochi con il rispettivo numero di dipendenti: Microsoft Gaming conta circa 20.100 dipendenti, Ubisoft 19.100, Electronic Arts circa 13.700, e Sony Interactive Entertainment 12.700. Tutti queste cifre mostrano quanto Valve sia più piccola rispetto ai giganti del settore.