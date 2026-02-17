Il Virtual Boy torna a far parlare di sé nel 2026, ma questa volta con un'operazione che va ben oltre il semplice retrogaming digitale. Nintendo ha infatti lanciato ufficialmente l'app Virtual Boy: Nintendo Classics per Switch e Switch 2, trasformando quella che fu una delle più grandi debacle commerciali della storia dei videogiochi in un esperimento ibrido tra preservazione ludica e accessorio fisico collezionabile. La particolarità di questa iniziativa risiede nell'approccio inedito scelto dalla casa di Kyoto: per accedere ai classici della console stereoscopica del 1995, i giocatori dovranno non solo possedere un abbonamento Nintendo Switch Online + Expansion Pack, ma anche acquistare un accessorio fisico dedicato che replica l'esperienza visiva originale.

L'aspetto più sorprendente dell'operazione riguarda proprio l'accessorio necessario per fruire dei contenuti. Nintendo ha messo in commercio sul My Nintendo Store una replica in scala del Virtual Boy originale al prezzo di 79,99€, pensata per ricreare l'esperienza stereoscopica con Switch e Switch 2. Per chi cerca un'alternativa più economica, è disponibile anche un visore in cartone rigido a 19,99€, una soluzione che ricorda le sperimentazioni con il Nintendo Labo ma applicata al retrogaming. Questa strategia commerciale ibrida rappresenta una novità assoluta nel panorama delle riedizioni digitali, dove solitamente l'accesso ai contenuti classici richiede solo un abbonamento software.

Il catalogo di lancio comprende sette titoli storici della libreria Virtual Boy: 3D Tetris, Galactic Pinball, Golf, The Mansion of Innsmouth, Red Alarm, Teleroboxer e Virtual Boy Wario Land. Quest'ultimo è considerato da molti fan uno dei pochi gioielli autentici dell'intera produzione Virtual Boy, con meccaniche di gameplay platform-puzzle ancora oggi apprezzate. La lineup iniziale verrà ampliata con altri nove giochi nei prossimi mesi, tra cui spiccano Mario Clash, Mario's Tennis, Jack Bros e Space Invaders Virtual Collection, oltre a due titoli mai pubblicati ufficialmente: Zero Racer e D-Hopper, che rappresentano vere e proprie chicche per collezionisti e storici del medium.

Una volta completato il catalogo con i nove titoli aggiuntivi, i giocatori avranno accesso alla maggior parte della libreria Virtual Boy, considerando che solo 22 giochi furono pubblicati durante la breve esistenza della console

Restano esclusi dal servizio otto titoli, tra cui Nester's Funky Bowling, Panic Bomber, SD Gundam Dimension War e Waterworld, molti dei quali legati a proprietà intellettuali con licenze complesse che rendono improbabile una futura inclusione. La questione delle IP licenziate continua a rappresentare uno dei principali ostacoli nella preservazione videoludica, problema che Nintendo ha dovuto affrontare anche con altre piattaforme retro del servizio Online.

Per accedere all'esperienza Virtual Boy, gli utenti dovranno sottoscrivere l'Expansion Pack di Nintendo Switch Online, il tier premium del servizio che costa 39,99€ all'anno e che già include l'accesso a cataloghi Nintendo 64, Game Boy Advance e Sega Mega Drive. L'abbonamento base, che copre NES, SNES, Game Boy e Game Boy Color, parte invece da 3,99 euro al mese fino a 19,99 euro per dodici mesi, ma non garantisce l'accesso alla libreria Virtual Boy.