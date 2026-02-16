Il caso GamesAndMovies.it sta assumendo contorni sempre più preoccupanti per molti utenti coinvolti. Dopo mesi di assoluto silenzio da parte della proprietà, molte persone sono giustamente agitati. In assenza di comunicazioni chiare, l’unico modo per mappare l’entità di quello che appare come un tracollo imminente è dare voce a chi, in questo momento, si ritrova con ordini pagati e nessuna merce all'orizzonte. Per questo motivo, lanciamo un appello diretto ai nostri lettori: voi siete tra i coinvolti?

La gravità della situazione risiede in un paradosso tecnico e commerciale che non può essere ignorato. Mentre i canali di assistenza e i profili su Facebook e Instagram sono praticamente inattivi (una mossa che solitamente serve a silenziare il flusso delle proteste pubbliche) il sito web ufficiale risulta ancora perfettamente online e accessibile.

Le pagine dei prodotti sono attive, i sistemi di pagamento sembrano essere stati interrotti per fortuna.

Le casistiche segnalate dagli utenti finora sono molteplici e tutte ugualmente preoccupanti. Si parla di rimborsi fantasma richiesti molti mesi fa e mai pervenuti, spesso giustificati in passato con fantomatiche trattative per l'acquisizione della società da parte di una multinazionale di cui, ad oggi, non si è più saputo nulla.

Altrettanto grave è sempre stata la costante presenza sul sito di preordini relativi a titoli che non sono mai stati realmente annunciati dai publisher ufficiali, basati su semplici placeholder ingannevoli che sembrano servire solo a drenare liquidità. Molti clienti segnalano inoltre di attendere titoli che sono già presenti fisicamente sugli scaffali di tutti gli altri negozi da tempo, ma che sulla dashboard di GamesAndMovies.it risultano ancora bloccati in una perenne fase di elaborazione.

Ad oggi l'unico messaggio che sembra arrivare agli utenti è il seguente " Gentile cliente,

l’attività della società è attualmente sospesa.

Non è possibile effettuare nuovi ordini né fornire assistenza commerciale.

Le comunicazioni saranno gestite nell’ambito delle procedure previste dalla legge.

Cordiali saluti,

GM Distribuzioni srl"

Vogliamo capire quanto sia profonda questa voragine e per farlo abbiamo bisogno della vostra testimonianza diretta. Se avete acquistato o preordinato su questo portale negli ultimi mesi, vi invitiamo a raccontarci la vostra esperienza. Avete ricevuto spiegazioni credibili via mail? Vi è stato proposto un buono sconto invece della restituzione del denaro?