Dormono da milioni di anni, dopo aver dichiarato guerra alle loro stesse divinità. Hanno riversato la loro essenza in macabri corpi di metallo vivente. Il concetto di morte, per loro risulta un pensiero astratto. Se pensavate che la minaccia Tyranid, affrontata in Warhammer 40.000: Battlesector fosse devastante, allora non avete avuto ancora a che fare con i Necrons!

Proprio ai Necrons è infatti dedicata la prima “espansione” di Warhammer 40.000: Battlesector, pregevole strategico a turni (qui la nostra recensione) ad opera di Black Label Society e Slitherine, che lo scorso anno ci aveva catapultato sui martoriati campi di battaglia del sistema di Baal, durante l’eroica difesa dei Blood Angels del loro mondo natale, finito nelle mire di una parte della mostruosa bioflotta Tyranid Leviathan.

Warhammer 40.000: Battlesector - NECRONS

Warhammer 40.000: Battlesector , arrivano i Necrons!

Nei mesi scorsi, sono in realtà già stati rilasciati un paio di DLC per Warhammer 40.000: Battlesector, che aggiungevano alcune unità alle due fazioni presenti nel gioco base, mentre questo di cui vi stiamo parlando, disponibile su Steam e sullo store Slitherine dal 21 aprile, aggiunge al gioco una nuova fazione giocabile, i Necrons appunto.

Ma chi sono questi Necrons? A un primo, superficiale sguardo, i Necrons potrebbero essere scambiati per una sorta di versione fantascientifica dei classici non morti fantasy, con il loro aspetto scheletrico e la forte caratterizzazione simil antico egizia. In origine, quando i Necrons vennero inseriti nell’universo grim dark ideato da Game Workshop, in effetti era proprio così. Con il tempo però, la lore che li riguardava è andata mano a mano arricchendosi di particolari e tristi eventi, rendendo i Necrons una razza affascinante e complessa. E bellicosa, estremamente bellicosa, che cerca di riprendere il proprio predominio sulla galassia dopo un sonno durato la bellezza di 60 milioni di anni.

Con questo DLC, potremo mettere le mani su 14 nuove unità, tutte appartenenti ai Necrons ovviamente, comprensive di Eroi e anche di un paio di veicoli. Non moltissime, a dire il vero, ma comunque sufficienti a garantire una certa varietà di tattiche, da usare sul campo di battaglia.

Tendenzialmente, i Necrons sono una fazione che punta tantissimo sul combattimento a lungo raggio, forti dei loro avanzatissimi sistemi d’arma basati sulla tecnologia Gauss.

I letali raggi, di un inquietante colore verde “alieno”, saranno infatti in grado di colpire le unità nemiche da molto più distante, rispetto a un qualsiasi fucile requiem o bioarma Tyranid. Questo non significa che i Necrons non siano forniti di unità che eccellono in corpo a corpo o a corto raggio, anzi, ma sulla distanza rimangono nettamente superiori a qualsiasi altra razza in gioco.

Warhammer 40.000: Battlesector - NECRONS

Questa caratteristica potrebbe invogliare a usare molte unità come “cecchini”, magari in posizione rialzata e ben difesa. Questa tattica, di per sé piuttosto logica ed efficace, va però a scontrarsi con una delle peculiarità del gameplay di Warhammer 40.000: Battlesector, i punti Momentum, ovvero quella meccanica che attribuisce dei bonus alle unità che si comportano “attivamente” durante i turni di gioco. Bonus che si rivelano realmente fondamentali per la risoluzione di molte situazioni.

Tutto questo, obbliga quasi il giocatore Necron a una lenta, ma devastante, avanzata continua, cercando di mantenere comunque un po’ di terreno tra i nemici e le nostre unità.

Sul lato estetico, tutti i componenti dell’armata Necron presenti in questo DLC, possono dirsi veramente ben rappresentati, andando a rendere a schermo la stessa attitude che restituiscono le miniature ben dipinte del wargame da tavolo dal quale Warhammer 40.000: Battlesector prende ispirazione.

Molto bene, ora che abbiamo fatto conoscenza con la nuova fazione, sarete curiosi di sapere come i Necrons siano finiti a fare da terzo incomodo tra le martoriate desolazione di Baal… Purtroppo però, la vostra curiosità è destinata a rimanere insoddisfatta!

Non è stata infatti inserita nel DLC nessuna nuova campagna riguardante i Necrons, che saranno utilizzabili solamente nelle partite multiplayer, nelle schermaglie e nella nuova modalità introdotta con l’espansione, ovvero la “Conquista Planetaria”.

Warhammer 40.000: Battlesector - NECRONS

In questa nuova modalità, dovremo affrontare una serie di battaglie per il controllo delle varie regioni di una mappa creata in maniera procedurale. Più regioni rimarranno sotto il nostro controllo e più punti avremo a disposizione per schierare le nostre truppe. In Conquista Planetaria sono coinvolte tutte le fazioni, in una sorta di simil 4X. Idea pregevole, ma non completamente riuscita, visto che la IA avversaria, a livello strategico risulta essere non molto competitiva e, in aggiunta, le campagne generate finiscono molto presto per essere piuttosto ripetitive.

Va detto che questa nuova modalità è stata aggiunta, in maniera totalmente gratuita, anche a chi possiede solo il gioco base. Ovviamente però, se non si è acquistato il DLC, la fazione Necron non sarà utilizzabile. Il che va benissimo per chi magari vuole “farsi un’idea” sui nuovi arrivati, prima di acquistare il DLC.