Warhammer 40.000 Darktide Secrets of the Machine God | Abbiamo provato la nuova missione in anteprima!

Esistono gran pochi franchise in grado di vantare lo stesso numero di titoli e la medesima varietà di Warhammer 40.000. A partire dagli strategici in tempo reale, vedi i memorabili Dawn of War, passando per gli strategici a turni, come il pregevolissimo Battlesector, fino ad arrivare a FPS, ad esempio il rivedibile Necromunda Hired Gun, o addirittura a sparattutto a bordo di aerei con Dakka Squadron, la scelta è infatti oltremodo ampia. Insomma, se amate l’ambientazione della saga vi sono davvero titoli per ogni gusto, in grado di soddisfare anche il palato più difficile.

Tra le opere più interessanti sbarcate più o meno recentemente all’interno dell’universo creato da Games Workshop non possiamo non citare Warhammer 40.000 Darktide, titolo cooperativo che si rifà al grande successo ottenuto dai due Vermintide declinandolo nella chiave sci-fi che ha da sempre contraddistinto il filone 40.000 della saga. Un gioco che, come vi abbiamo raccontato ai tempi nella nostra recensione, ci ha divertito ma non convinto del tutto. Se il gameplay funzionava, infatti, benissimo, la struttura a supporto era al lancio ancora debole e non pronta a sostenere le altissime aspettative degli appassionati.

Fatshark si è però rimboccata le maniche ed è pronta a lanciare domani, 25 giugno, un grosso aggiornamento del gioco, che prende il nome di Secrets of the Machine God e che promette di portare nuova verve al titolo. Noi l’abbiamo provato nei giorni scorsi in anteprima e siamo ora finalmente pronti a parlarvene.

Una nuova missione

Secrets of the Machine God porta in Warhammer 40.000 Darktide una missione completamente nuova, Clandestinium Gloriana, e anche quattro armi inedite, una per ogni classe. Già questo, immaginiamo, farà salire la cosiddetta acquolina in bocca agli appassionati, desiderosi di avere nuovi modi e motivi per rigettarsi nelle concitate battaglie del titolo.

Clandestinium Gloriana, in particolare, ci vedrà chiamati ad addentrarci tra le zone dimenticate di Tertium per riattivare Adeptus Mechanicus Foundryplex, una delle Machinaria Gloriana perdute da tempo immemore e capace di forgiare il preziosissimo acciaio Moebian. Una missione pericolosa e colma di nemici in un’ambientazione particolarmente fredda, con tanto anche di un inedito e misterioso personaggio a farci da guida.

Swagger, questo il nome del nuovo arrivato, dopo averci informato della perduta macchina e della possibilità di riportarla in funzione ci seguirà infatti a debita distanza nel corso della missione. Certe volte lo intravedremo ad esempio sul fondale, come a voler osservare il nostro lavoro o come se stesse tessendo qualche oscura trama senza mostrarsi apertamente, mentre altre volte interverrà in modo più diretto nel corso della missione. Quali sono le mire e gli obiettivi che lo guidano sono un vero mistero. L’introduzione di Swagger è insomma decisamente piacevole, dato che aggiunge profondità allo strato narrativo di Clandestinium Gloriana, arricchendolo di ulteriori chiavi di lettura.

La missione vera e propria è in ogni caso anche di per sé di valore e riesce a offrire più di qualche momento niente male. Non aspettatevi certo meccaniche particolarmente innovative o trascendentali, dato che si tratterà come al solito di respingere orde e attivare pulsanti e macchinari, ma alla prova dei fatti il tutto funziona bene. Il ritmo, infatti, è gestito alla grande, con i nemici che aumentano sempre più con il nostro avvicinarsi all’obiettivo della spedizione, con anche le ambientazioni che diventano via via sempre più accattivanti e ben studiate. Una buonissima missione, insomma, che siamo sicuri entrerà presto nelle rotazioni degli appassionati di Warhammer 40.000 Darktide.

Strumenti del massacro

Secrets of the Machine God, come vi anticipavamo qualche paragrafo fa, non si limita, però, solamente a introdurre questa nuova missione, ma aggiunge al gioco anche quattro nuove differenti tipologie di arma, una per ogni classe.

Tra di esse le pistole Bolt, che gli amanti del franchise ben conoscono, particolarmente dinamiche e divertenti da utilizzare. Il piccone, la prima arma a due mani per l’Ogryn, è poi stata aggiunta in tre differenti varianti, a velocità e danni inversamente proporzionali. A chiudere il cerchio delle grosse mazze in grado di causare danni elettrici e un nuovo fucile a canne mozze estremamente pericoloso da distanza ravvicinata.

Anche in questo caso il lavoro fatto da Fatshark con Warhammer 40.000 Darktide Secrets of the Machine God è di valore e riesce a portare efficacemente nel titolo altri motivi per attrarre vecchi e nuovi giocatori, rimpolpando contenutisticamente la propria opera. Opera che verrà arricchita sempre più nel corso dei prossimi mesi, con gli sviluppatori dietro il gioco che ci hanno ad esempio raccontato di come stanno attivamente lavorando per ottimizzare varie meccaniche e renderle così più efficaci. Tra di esse, ad esempio, delle dinamiche in grado di creare un legame ancora maggiore tra il giocatore e un determinato oggetto, con l’item in questione che crescerà insieme al personaggio che lo utilizza.

Warhammer 40.000 Darktide Secrets of the Machine God: in conclusione

Secrets of the Machine God è insomma un buonissimo aggiornamento che porta numerosi nuovi contenuti all’interno di Warhammer 40.000 Darktide, rendendolo così ancora più vario e appagante. Di strada da fare per Fatshark ce n’è ancora molta, soprattutto per quanto riguarda le meccaniche in grado di tenere il giocatore incollato allo schermo anche dopo diverse decine di ore, ma è evidente come la strada imboccata sia quella giusta. La cosa più importante, in ogni caso, è di come ci siamo decisamente divertiti ad addentrarci nei meandri di Tetrium in compagnia di Swagger e siamo sicuri che anche voi apprezzerete questa nuova e pericolosa missione.