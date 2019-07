Watch Dogs Legion: dettagli sul sistema di progressione abilità

Il Creative Director di Watch Dogs Legion Clint Hocking, ha illustrato le dinamiche che saranno presenti nel sistema di progressione delle abilità.

La meccanica del nuovo gioco Ubisoft: Watch Dogs Legion soprannominata “play as anyone“, ha catturato l’attenzione del pubblico sin dalle prime battute. Si tratta di una meccanica che promette di avere un grande impatto sul gameplay, e con il sistema già annunciato settimane fa sulla morte permanente dei personaggi, ha il potenziale per cambiare davvero il modo di interagire con il gioco.

Ai microfoni di GamingBolt, il Creative Director di Watch Dogs Legion Clint Hocking, ha illustrato le dinamiche che saranno presenti nel sistema di progressione delle abilità di personaggi e fazioni, del nuovo capitolo di questa iconica serie free roaming.

“Ogni personaggio riceverà un ‘addestramento’ in una delle tre Classi previste per chi decide di unirsi al DedSec, di conseguenza ciascuno vanterà una propria progressione con vantaggi e abilità da acquisire nel tempo. Il tempo investito dall’utente con i singoli personaggi determinerà la storia, la progressione ruolistica e l’evoluzione di equipaggiamenti, abilità e vantaggi passivi”.

In concomitanza con la progressione delle abilità, vedremo anche un progredire dei livelli delle singole classi presenti in Watch Dogs Legion. Lo stesso Hocking rivela che “il DedSec si evolverà avanzando nella storia, di conseguenza tutti i personaggi diventano più potenti quando la rete DedSec riceve degli aggiornamenti. Perdere un singolo Operatore significherà abbandonare il suo stile di gioco, non fermerà la progressione del DedSec per poi ritrovarvi sottodimensionati contro il nemico”.

Ricordiamo che Watch Dogs Legion è in uscita il 6 marzo del prossimo anno per PS4, Xbox One, PC e Stadia.