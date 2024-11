World of Warcraft, arriva una feature richiesta per anni da milioni di giocatori

Blizzard Entertainment ha annunciato l'introduzione delle case dei giocatori in World of Warcraft, una funzionalità molto attesa dai fan del popolare MMORPG. L'annuncio è avvenuto durante lo streaming per il 30° anniversario di Warcraft, con un breve teaser che mostrava un guerriero che entrava in una casa accogliente.

Questa novità rappresenta un importante novità per World of Warcraft, che nonostante i suoi oltre 20 anni di storia non aveva mai implementato un vero e proprio sistema di alloggi personalizzabili per i giocatori, a differenza di altri MMORPG concorrenti come Final Fantasy XIV o The Elder Scrolls Online (acquistabile su Amazon).

Il game director Ion Hazzikostas ha confermato in un'intervista che si tratta effettivamente di vere e proprie case per i giocatori, spiegando però che la funzionalità sarà disponibile solo con la futura espansione "Midnight", la cui uscita è prevista tra 1-2 anni. Nonostante i lunghi tempi di attesa, Blizzard ha voluto annunciare in anticipo questa novità per poter avviare un dialogo con la community e raccogliere feedback.

"È un'idea di cui si è discusso per molto tempo, ma sapevamo che per realizzarla dovevamo farlo nel modo giusto. È un'impresa enorme", ha dichiarato Hazzikostas. Il director ha spiegato che solo recentemente sono state sviluppate le tecnologie necessarie per implementare questo sistema in modo soddisfacente.

L'introduzione delle case dei giocatori è una novità importante per World of Warcraft, che potrebbe avvicinare il gioco ad altri MMORPG che offrono già questa possibilità. Molti fan attendevano da tempo questa funzionalità, che permette di personalizzare uno spazio privato all'interno del mondo di gioco.

Teaser case dei giocatori

Resta da vedere se Blizzard riuscirà a offrire lo stesso livello di libertà nella disposizione e rotazione degli arredi visto in altri titoli. Secondo Hazzikostas, il team non vede l'ora di svelare tutti i dettagli quando l'uscita dell'espansione Midnight si avvicinerà.