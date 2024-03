World of Warcraft ha ancora milioni di giocatori!

World of Warcraft continua ad attrarre una vasta base di giocatori, con stime di circa 7,2 milioni di abbonati. Un numero impressionante considerando l’età del gioco - a novembre WoW compirà 20 anni. Ancora più impressionante è il fatto che i giocatori paganti stanno aumentando, mentre ci si prepara al lancio della sua decima espansione, "The War Within".

Il dato conferma la solidità di World of Warcraft nonostante alcuni periodi non proprio fantastici. C’è stato infatti un periodo di declino, e non sono mancate le persone che lo davano per morto. Ma poi il gioco ha visto un ritorno in crescita, grazie anche al successo di World of Warcraft Classic. La recente espansione, Shadowlands non ha riscosso un grande successo invece, eppure il momento sembra abbastanza propizio per World of Warcraft.

Il numero di abbonati è rimasto stabile grazie anche alla pandemia, ma il successo futuro di World of Warcraft dipenderà dalla capacità di Blizzard di soddisfare le aspettative dei giocatori e di fornire contenuti coinvolgenti e di alta qualità.

Comunque vadano le cose, sette milioni di abbonati dopo quasi vent’anni è senz’altro un risultato notevole, qualcosa per cui vale la pena festeggiare.