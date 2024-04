World of Warcraft compie 20 anni, ecco la Collector's Edition per celebrare

Con il ventesimo anniversario dI World of Warcraft, Blizzard ha deciso di celebrare questo evento epico con un'edizione da collezione. La Collector's Edition di World of Warcraft: The War Within sarà quindi pensata sia per l'uscita della nuova espansione che per celebrare il ventennale dell'MMO più popolare al mondo.

Questa edizione limitata è un vero e proprio gioiello per gli appassionati, progettata per celebrare non solo la nuova espansione, ma anche due decenni di avventure, battaglie e amicizie. È disponibile esclusivamente sul Blizzard Gear Store al prezzo di 200 euro.

Al suo interno, la confezione è rappresentata come un tomo antico, contenente un artbook con copertina rigida che racconta l'arte di The War Within, spille da collezione raffiguranti i leggendari personaggi di Alleria, Anduin e Thrall, e una magnifica statuetta del Cavaliere di Grifoni, simbolo del ventesimo anniversario.

Ma le sorprese non finiscono qui. Ogni Collector's Edition include anche la chiave di gioco per l'espansione The War Within, della Epic Edition, che offre numerosi bonus esclusivi, tra cui tre giorni di accesso anticipato, 30 giorni di abbonamento e molto altro ancora. E se avete già acquistato la Epic Edition in formato digitale, Blizzard offre la possibilità di richiedere un rimborso al momento dell'acquisto della Collector's Edition.

Inoltre, la Collector's Edition include tutti i bonus e gli extra dell'edizione Epica, tra cui un potenziamento del personaggio al livello 70, una cavalcatura esclusiva, un set di trasformazione per l'armatura e molto altro ancora.

Ma non è tutto. Blizzard ha anche annunciato la possibilità di registrarsi per i test a numero chiuso di World of Warcraft: The War Within, permettendo ai giocatori di provare in anteprima le nuove funzionalità e il gameplay dell'espansione prima del lancio ufficiale previsto tra fine estate e inizio autunno. Potete valutare l'acquisto sul Gear Shop.