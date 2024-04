Un nuovo gioco targato Blizzard è segretamente in sviluppo

Blizzard sembra essere al lavoro su un nuovo progetto, di natura open world, dedicato a una nuova IP, almeno secondo diverse segnalazioni di annunci di lavoro che emergono dall'interno dello studio.

La scoperta di questa nuova produzione, che vi ricordiamo non è ancora stata annunciata ufficialmente, ha subito scatenato enormi aspettative tra i fan della compagnia, specialmente in virtù dell'essere una nuova IP.

L'analisi degli annunci di lavoro mostra che Blizzard sta reclutando personale per una varietà di ruoli legati allo sviluppo del gioco, suggerendo che il progetto sia ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo.

Le posizioni ricercate, difatti, ricoprono quasi tutti i ruoli chiave nel processo iniziale di creazione di un gioco, indicando che il lavoro potrebbe essere ancora agli albori e che, quindi, la presentazione ufficiale potrebbe essere ancora lontana.

Mentre non ci sono dettagli specifici sul gioco in questione, le speculazioni su ciò che potrebbe essere non hanno atteso a lungo prima di palesarsi sul web. Alcuni credono si tratti di una nuova IP ambientata in uno dei molteplici universi creati da Blizzard nel corso delle scorse decadi, anche se gli annunci non fanno menzione di collegamenti diretti con i precedenti franchise, suggerendo la possibilità che si tratti di un progetto completamente nuovo e scollegato dagli universi più noti realizzati dall'azienda.

È importante anche tenere a mente che un progetto survival, annunciato precedentemente come in via di sviluppo dall'azienda, è stato cancellato durante la recente riorganizzazione del team di sviluppo di Blizzard in seguito all'acquisizione da parte di Microsoft.

Tuttavia, per quanto nulla esiste fino a che non lo si stringe fra le mani, sembra che questo nuovo progetto abbia ricevuto la cosiddetta "luce verde" e che sia attualmente nel pieno del suo sviluppo, con una deadline già definita.

La conferma, inoltre, che si tratti di un gioco open world, aggiunge ulteriore curiosità nei confronti del progetto. Sebbene Blizzard non sia una novellina quando si tratta dic reare mappe di gioco immense, e i mondi del suo celebre MMORPG World of Warcraft ne sono un'esempio lampante, questa virata verso il genere open world potrebbe segnare una nuova direzione per lo studio e dare il via a produzioni che mai ci saremmo aspettati di vedere da Blizzard.

Nonostante l'entusiasmo generato da questa notizia, è importante tenere presente che potrebbe passare del tempo prima che Blizzard faccia un annuncio ufficiale, specialmente considerando il loro modus oeprandi.