World of Warcraft svela finalmente la feature più richiesta di sempre dai giocatori

Blizzard ha annunciato nuovi dettagli sul sistema di Player Housing di World of Warcraft, che verrà implementato con l'espansione Midnight in uscita entro fine anno. La funzionalità, attesa da decenni dai fan, permetterà ai giocatori di acquistare e personalizzare le proprie case all'interno del gioco.

Il sistema di Player Housing è progettato per essere accessibile ai giocatori casual ma allo stesso tempo offrire opzioni di personalizzazione avanzate per i giocatori più esperti. Blizzard ha dichiarato che si tratterà di contenuti "evergreen", destinati ad essere aggiornati e ampliati con ogni futura patch ed espansione del gioco.

Al lancio saranno disponibili due zone abitative, una per l'Orda e una per l'Alleanza. La zona dell'Alleanza sarà ispirata a luoghi come la Foresta di Elwynn e Duskwood, mentre quella dell'Orda richiamerà le coste di Durotar e Azshara. Blizzard ha optato per due sole zone iniziali per favorire l'interazione tra i giocatori.

I giocatori avranno a disposizione centinaia di decorazioni e oggetti per personalizzare la propria casa, ottenibili principalmente come ricompense in-game. Solo una piccola parte di elementi cosmetici sarà acquistabile nel negozio.

Blizzard ha assicurato che ottenere una casa non richiederà requisiti eccessivi, costi elevati o lotterie. Inoltre, le case non verranno perse in caso di scadenza dell'abbonamento.

Un aspetto interessante è la possibilità di condividere la propria casa con il Warband, rendendola accessibile a tutti i personaggi creati indipendentemente dalla fazione. Amici e membri della gilda potranno visitare le case altrui con minime restrizioni di fazione.

Le case dei giocatori saranno organizzate in Quartieri composti da circa 50 lotti. Ci saranno due tipi di Quartieri:

Pubblici, gestiti dai server di gioco

Privati, creati da gilde o gruppi di amici

I Quartieri saranno istanze persistenti dove i vicini potranno interagire tra loro, favorendo la creazione di piccole comunità.

Sebbene manchino ancora dettagli sul processo effettivo di acquisizione delle case, l'approccio di Blizzard sembra promettente. Il sistema eviterà alcuni problemi riscontrati in altri MMORPG, come costi proibitivi o lotterie per ottenere una casa.

Resta da vedere una dimostrazione completa del funzionamento del Player Housing, che probabilmente verrà svelata nei mesi precedenti al lancio di World of Warcraft: Midnight, previsto per l'estate 2025.