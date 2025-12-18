WWE 2K24 per PlayStation 4 è in offerta su Amazon con uno sconto incredibile del 60%! Questa edizione vi permette di vivere l'azione del wrestling più spettacolare con un roster stellare che include leggende come Stone Cold Steve Austin, Undertaker e superstar attuali come Cody Rhodes e Roman Reigns. Portate a casa WWE 2K24 a soli 7,99€ invece di 19,99€ e pre-ordinando riceverete anche il Nightmare Family Pack con contenuti esclusivi!

WWE 2K24, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete appassionati di wrestling e volete rivivere l'emozione del ring direttamente sulla vostra PlayStation 4, questa offerta su WWE 2K24 è imperdibile. Il gioco è perfetto per chi desidera impersonare le leggende della WWE come "Stone Cold" Steve Austin, Undertaker e Andre the Giant, insieme alle Superstar attuali come Cody Rhodes, John Cena e Roman Reigns. Con uno sconto del 60%, il titolo diventa accessibile sia ai fan di lunga data che vogliono ampliare la propria collezione, sia ai neocuriosì del mondo WWE che desiderano scoprire l'universo del wrestling professionistico senza investire cifre elevate.

WWE 2K24 soddisfa diverse esigenze ludiche: dalla modalità carriera personalizzabile alla costruzione della vostra fazione ideale in "La mia FAZIONE", fino al multiplayer online competitivo. I nuovi tipi di match come l'Ambulance Match, il Casket Match e il Gauntlet Match garantiscono varietà e longevità all'esperienza di gioco. Pre-ordinando riceverete anche il Nightmare Family Pack con contenuti esclusivi dedicati a Cody Rhodes. È la scelta ideale per chi cerca un titolo sportivo d'azione ricco di contenuti, modalità diverse e la possibilità di creare e personalizzare la propria esperienza WWE secondo i propri gusti.

WWE 2K24 per PlayStation 4 vi porterà sul ring con un roster stellare che include leggende immortali come Stone Cold Steve Austin, Undertaker e Andre the Giant, insieme alle Superstar attuali come Cody Rhodes, John Cena e Rhea Ripley. Il gioco introduce nuovi entusiasmanti tipi di match tra cui Arbitro d'eccezione, Ambulance Match, Casket Match e Gauntlet Match, con supporto per più wrestler nei combattimenti dietro le quinte.

