Se cercate spazio aggiuntivo per la vostra Xbox Series X/S, non lasciatevi sfuggire questa occasione su Amazon: la Seagate Expansion Card da 1TB è in offerta a 134,86€ invece di 194,99€. Approfittate dello sconto del 31% su questa SSD NVMe esterna, progettata in collaborazione con Microsoft per garantire prestazioni ottimali senza compromessi su grafica, tempi di caricamento o framerate. Potrete conservare migliaia di giochi di quattro generazioni Xbox e passare rapidamente da un titolo all'altro.

Seagate Expansion Card, chi dovrebbe acquistarla?

La Seagate Expansion Card da 1TB per Xbox Series X/S è la soluzione ideale per tutti i giocatori che hanno esaurito lo spazio di archiviazione della loro console e vogliono continuare a godere di prestazioni native senza compromessi. Se siete collezionisti di videogiochi, con una libreria che spazia attraverso quattro generazioni di Xbox, o se semplicemente vi trovate costantemente a dover eliminare titoli per fare spazio a nuovi download, questa scheda di espansione rappresenta un investimento essenziale. Progettata in collaborazione diretta con Microsoft, garantisce la stessa velocità dell'SSD interno, permettendovi di giocare ai titoli ottimizzati per Xbox Series X/S direttamente dalla scheda senza alcuna perdita in termini di grafica, tempi di caricamento o fluidità.

Questa espansione si rivolge particolarmente a chi utilizza intensamente funzionalità come la Ripresa Rapida, che consente di passare istantaneamente tra più giochi: con 1TB aggiuntivo potrete mantenere installati contemporaneamente numerosi titoli di ultima generazione. Il risparmio del 31% la rende ancora più appetibile per chi cerca prestazioni premium a un prezzo più accessibile. A differenza di dischi esterni tradizionali, che possono ospitare solo giochi delle generazioni precedenti, questa soluzione NVMe vi permette di sfruttare appieno le potenzialità della vostra console next-gen senza alcun rallentamento.

