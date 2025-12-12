Avete sempre desiderato ottenere un gioco gratuitamente? Instant Gaming realizza questo sogno con un’iniziativa speciale, premiando un fortunato partecipante con un gioco a scelta dal loro catalogo online. Partecipare è semplice: basta cliccare sul pulsante dedicato sul sito ufficiale e incrociare le dita. Ogni partecipante potrà scegliere il gioco che desidera, fatta eccezione per prodotti esauriti, pre-ordini non ancora disponibili o gift card superiori a 30€, che non rientrano nell’iniziativa.

Partecipa al concorso

Giveaway Instant Gaming, perché partecipare?

Le regole del giveaway sono chiare e trasparenti. In alcune occasioni speciali, come eventi particolari, il premio potrebbe consistere in un componente gaming, una console o un premio specifico, sempre indicato sulla pagina dedicata. In questi casi, il premio non potrà essere scelto dal vincitore. È importante ricordare che il diritto a ritirare il premio scade dopo trenta giorni dalla fine del giveaway e dall’estrazione del vincitore, quindi sarà fondamentale agire tempestivamente.

La durata del giveaway è indicata sulla pagina dedicata e non potrà essere modificata. Vi consigliamo di controllare sempre le date e di non perdere l’occasione: il countdown vi segnalerà quando tutto avrà fine e il vincitore sarà annunciato. La partecipazione è gratuita e aperta a chiunque rispetti le condizioni indicate sul sito, garantendo a tutti una possibilità di vincere.

Infine, il vincitore sarà annunciato direttamente sulla pagina del giveaway alla conclusione del countdown o, in alternativa, sui profili social di Instant Gaming, principalmente su Discord. Una volta decretato il vincitore, Instant Gaming provvederà a inviare direttamente il gioco, componente o premio all’indirizzo del fortunato e lo notificherà via email. Non resta che provare: un clic potrebbe rendervi i protagonisti di questa fantastica iniziativa!

