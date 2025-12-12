Il 2026 si preannuncia come un anno cruciale per l'ecosistema Xbox, e Microsoft sembra finalmente pronta a mostrare le carte dopo un The Game Awards relativamente avaro di annunci per la piattaforma di Redmond. Mentre i fan speravano di vedere novità sostanziose sui titoli first-party più attesi durante la kermesse losangelina, l'azienda ha preferito tenere il fuoco di paglia per il tradizionale appuntamento di gennaio. Ora Matt Booty, presidente dei contenuti di gioco e degli studi Microsoft, conferma che l'Xbox Developer Direct di gennaio 2026 sarà talmente ricco di contenuti da non poter ospitare tutti i progetti in arrivo nell'anno.

L'assenza al The Game Awards è stata tangibile: nessuna traccia del reboot di Fable, del nuovo capitolo di Forza, di Gears of War: E-Day o di Halo: Campaign Evolved, tutti titoli confermati per il 2026. L'unico spiraglio Microsoft è arrivato da Blizzard con l'annuncio della prossima espansione di Diablo 4, mentre South of Midnight ha ricevuto la conferma del lancio multipiattaforma su PlayStation 5 e Nintendo Switch 2, consolidando la nuova strategia cross-platform del colosso di Redmond.

In un'intervista rilasciata a Variety, Booty ha però dissipato i dubbi sulla line-up imminente, sottolineando come il Developer Direct tradizionalmente serva a illuminare la roadmap dei mesi successivi. Quest'anno la situazione è diversa: il catalogo first-party in arrivo è così corposo che un singolo showcase non basterebbe a rendergli giustizia. Una dichiarazione che suona come musica per le orecchie dei possessori di Xbox Series X|S, dopo anni di critiche per la carenza di esclusive di peso.

"Abbiamo più roba in arrivo il prossimo anno di quanta ne possiamo inserire in un singolo show del Developer Direct a gennaio, ed è un'ottima posizione in cui trovarsi"

L'unica certezza annunciata riguarda la presenza di Playground Games al Developer Direct. Lo studio britannico lavora contemporaneamente su due progetti di altissimo profilo: Forza Horizon 6, nuovo capitolo della serie racing open-world, e il tanto atteso reboot di Fable, RPG action che manca dalla generazione Xbox 360 e che rappresenta una delle scommesse più ambiziose per rilanciare il brand. La conferma della presenza dello studio suggerisce che almeno uno di questi titoli riceverà un focus approfondito, probabilmente con dettagli su gameplay, release window e innovazioni tecniche.

Al di là di Playground Games, il roster dei candidati per il Developer Direct include i pesi massimi confermati per il 2026. Gears of War: E-Day, prequel sviluppato da The Coalition che racconta gli eventi del Giorno dell'Emersione, dovrebbe finalmente ricevere un gameplay trailer dopo l'annuncio cinematografico. Stesso discorso per Halo: Campaign Evolved, che segna il ritorno della campagna single-player dopo le turbolenze dello sviluppo di Halo Infinite e rappresenta un momento di redenzione cruciale per 343 Industries.

La strategia comunicativa di Microsoft sembra orientarsi verso showcase multipli e mirati, una scelta che riflette la lezione appresa da presentazioni passate troppo frammentate o generiche. Booty lascia intendere che gennaio sarà solo il primo di una serie di eventi dedicati, forse con deep dive su singoli titoli per garantire a ciascun progetto il giusto spazio. Un approccio che ricorda quello adottato da Sony con i suoi State of Play tematici, e che potrebbe rivelarsi più efficace nel generare hype sostenuto nel corso dell'anno.

"Sarà davvero un anno da record per il brand e un anno da record per alcuni dei nostri franchise più grandi", ha dichiarato Booty con evidente entusiasmo. L'affermazione è audace, considerando che Microsoft deve recuperare terreno sia rispetto alla concorrenza Sony, forte di un catalogo first-party consolidato, sia nei confronti delle aspettative della community dopo l'acquisizione di Activision Blizzard.

Non è escluso che il Developer Direct possa riservare anche aggiornamenti sull'hardware futuro di Xbox. Booty e altri executive Microsoft hanno lasciato trapelare indizi su una console next-gen che potrebbe avvicinarsi al concetto di PC gaming, probabilmente con architettura modulare o maggiore apertura verso ecosistemi terzi. Se queste voci trovassero conferma a gennaio, si tratterebbe di un cambio di paradigma epocale per il mercato console.