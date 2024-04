Xbox, ecco l'edificio eco-friendly che potrebbe alimentare quasi 450mila console

Xbox ha annunciato che uno dei suoi studi, Rare, con sede nel Regno Unito e noto per Sea of Thieves, ha inaugurato un nuovo studio incentrato sulla sostenibilità.

Chiamato 'Barn X', questo edificio in legno massiccio è dotato di molteplici caratteristiche eco-sostenibili e soluzioni di design integrate, che insieme riducono il consumo energetico previsto dell'edificio del 63%. Alimentato esclusivamente elettricamente, senza l'impiego di gas, l'edificio utilizza un sistema di raccolta dell'acqua condensata per risparmiare nell'uso quotidiano, come lo scarico dei gabinetti.

Inoltre, sono stati installati 750 metri quadrati di pannelli solari sul sito, capaci di potenzialmente compensare 138.000 kWh di elettricità ogni anno, sufficiente per alimentare oltre 438.000 console Series X.

https://twitter.com/RareLtd/status/1782324764779982890?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

Craig Duncan, il capo studio di Rare, ha dichiarato:

“Il nostro nuovo 'fienile' è un modello di design ambientale e sostenibile, creando un luogo di lavoro verde all'avanguardia. L'opportunità di espandere il nostro campus con un ambiente all'avanguardia per i nostri team, supportando nel contempo Microsoft nel raggiungimento dei suoi obiettivi di sostenibilità, è stata genuinamente gratificante. Il nuovo design dello spazio promuove la collaborazione, la creatività e il benessere, elementi fondamentali per un team che crea esperienze di gioco coinvolgenti per i giocatori di tutto il mondo.”

Barn X ha ottenuto la certificazione LEED GOLD per i suoi sforzi ambientali e di sostenibilità. Questo riconoscimento, il secondo più alto nella certificazione Leadership in Energy and Environmental Design, riflette l'obiettivo di Microsoft di diventare "carbon negative entro il 2030".

Questa iniziativa, dunque, si allinea perfettamente con la visione di Microsoft e Xbox di ispirare gli sviluppatori di giochi a creare esperienze uniche e memorabili per i giocatori. Incorporando la sostenibilità negli edifici in cui lavorano i creatori di giochi, si mira a migliorare la qualità complessiva dei giochi prodotti.

Sebbene sia ancora presto per valutarne gli effetti, è incoraggiante vedere gli studi di sviluppo di giochi impegnarsi in azioni più sostenibili e concreti movimenti eco-friendly e pro-ambiente.