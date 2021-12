Xbox Game Pass: nuovo gioco gratuito a sorpresa, è un classico sparatutto

Xbox Game Pass è il servizio di Microsoft che conferisce a tutti gli abbonati di usufruire di svariati giochi gratuiti mensilmente, e tra i titoli del mese di dicembre abbiamo già potuto vedere che hanno fatto la loro comparsa opere decisamente interessanti, tra cui una che verrà rilasciata proprio domani. A quanto pare, però, da pochissimo è stato aggiunto un nuovo prodotto gratuito per tutti coloro che possiedono un abbonamento attivo al servizio.

L’opera in questione è nientemeno che Serious Sam 4, l’ultimo titolo della famosa saga sparatutto con ormai due decenni sulle spalle. Se quindi avevate intenzione di recuperare un’opera di questa conosciutissima collezione, o se semplicemente avevate voglia di implementare la vostra conoscenza videoludica ulteriormente, allora questo è il momento giusto per farlo.

Tutti coloro che possiedono un abbonamento attivo a Xbox Game Pass possono recuperare questa perla sia sul proprio PC che sulla console che possiedono; il gioco, infatti, è disponibile su computer, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Si tratta di un titolo che ci metterà nei panni di Sam “Serious” Stone, impegnato a cercare di salvare il mondo caduto vittima di un’invasione aliena. È possibile giocare con un massimo di ben 16 giocatori, rendendolo un’opera perfetta per chi sta cercando qualcosa da giocare in compagnia dei propri amici.

Per aggiungere Serious Sam 4 alla vostra raccolta di titoli gratuitamente finché potete, non dovete far altro che dirigervi alla pagina ufficiale di Xbox del gioco, e potrete riscattarlo comodamente da lì. Inoltre vi diamo un’altra bella notizia: con l’arrivo dei The Game Awards, che avranno inizio soltanto tra pochissimi giorni, avrete l’occasione di testare tantissimi nuovi giochi gratuitamente, per cui dicembre sarà indubbiamente un mese ricco di nuove esperienze!