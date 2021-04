Xbox: pare che tutto sulla mensola di Spencer abbia un significato

Phil Spencer è senza dubbio una delle personalità più influenti nel settore del videogioco. Nel corso dei mesi i giocatori hanno imparato a fare attenzione a ogni dettaglio presente durante le dirette di Spencer, soprattutto dopo che lui stesso ha rivelato di aver tenuto una Xbox Series S in piena vista molto prima del suo annuncio ufficiale. Proprio per questo motivo, gli utenti hanno iniziato a osservare maggiormente gli oggetti alle sue spalle durante le dirette, al fine di scovare qualche indizio sulle novità in arrivo a tema Xbox.

Recentemente Phil Spencer ha aggiunto alla sua collezione alcuni oggetti molto particolari, posizionati con cura sulle mensole dietro di lui. Parliamo di una statua di Ludens, la mascotte di Kojima Productions, e una Nintendo Switch che hanno poco e nulla a che fare con Xbox. Per questo motivo i giocatori hanno iniziato a speculare riguardo la recente aggiunta di questi due oggetti che potrebbero essere, secondo alcuni, cruciali indizi sul futuro di Xbox.

Jeff Grubb, noto insider di VentureBeat, ha recentemente riferito nell’ultima puntata del suo podcast che c’è un senso molto più articolato riguardo la scelta, da parte di Phil Spencer, di inserire questi oggetti dietro di lui. L’insider afferma, al minuto 59:40, di aver sentito che ogni oggetto presente sulla mensola di Spencer ha un preciso significato, inclusi quindi la statua di Ludens e la Nintendo Switch. Partendo da questo presupposto possiamo anche solo immaginare quali saranno le novità in arrivo per i giocatori Xbox.

Molti credono che questo dettaglio sia infatti una piccola conferma riguardo la possibilità di vedere la prossima opera di Hideo Kojima in esclusiva su Xbox. Allo stesso modo, la presenza di una Nintendo Switch potrebbe suggerire l’arrivo di altri titoli Xbox Game Studios su di essa o magari la possibilità di giocare in cloud con Xbox Game Pass. In ogni caso, conoscendo la personalità di Phil Spencer, possiamo star certi che scopriremo qual è il significato (se davvero ce ne è uno) della presenza di quegli oggetti sulla sua mensola a breve.

Purtroppo c’è ben poco che possiamo dare per certo, dato che non ci sono ancora conferme ufficiali, ma non mettiamo in dubbio che Microsoft stia lavorando molto per migliorare sempre più l’intero ecosistema di Xbox. Voi cosa ne pensate di questa faccenda? Credete davvero che Phil Spencer ci sta implicitamente indicando che sono in arrivo novità riguardanti Kojima Productions e Nintendo Switch o la presenza di quegli oggetti è solo casuale? Fatecelo sapere con un commento e restate connessi su Tom’s Hardware per non perdere ulteriori aggiornamenti.