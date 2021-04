Abandoned è il nuovo gioco di Kojima? Svelato il mistero

Nella nottata di ieri un trailer rilasciato sulla pagina YouTube ufficiale di PlayStation ha sconvolto il web, stiamo parlando di Abandoned nuovo horror in arrivo prossimamente su PS5 (potete vedere il trailer cliccando questo indirizzo). Molti hanno cominciato a pensare che tale opera fosse uno dei tanti scherzi creati a doc da Hideo Kojima per presentare il suo prossimo progetto. La gente ha quindi cominciato a speculare, ma sembra che il mistero sia già stato svelato.

Sappiamo bene come il prossimo progetto di Hideo Kojima sia a tema horror, ed è assolutamente plausibile dedurre che un titolo anonimo come Abandoned possa essere qualche tipo di trovata pubblicitaria pensata dal Director giapponese, ma andiamo per punti. Innanzitutto lo studio, Blue Box Game Studios un team nuovo indipendente il cui logo ricorda in modo a dir poco impressioante quello del PlayStation Studios. Nessun canale social, nessun sito web, nulla di nulla, questo ha fatto subito pensare ad un altro scherzo di Hideo Kojima un po’ come successe ai tempi di Phantom Pain nel quale attuò una tattica molto simile.

Idle Sloth in queste ore avrebbe rilasciato sul proprio profilo ufficiale Twitter una nota ufficiale del team appena nato che dichiarerebbe di non aver nessun contatto con Hideo Kojima e che Abandoned sia semplicemente una nuova IP in arrivo prossimamente su PS5. Se ciò non bastasse proprio in questi minuti il giornalista Jeff Grubb sembrerebbe essere convinto che il prossimo progetto del buon Director sia una esclusiva Xbox. “Non posso confermare se Microsoft abbia già concluso la trattativa con Hideo Kojima, ma da ciò che ho potuto capire, il game designer rientra in un piano della casa di Redmond, che intende puntare sui migliori talenti giapponesi”.

(Update) Blue Box Game Studio’s response to the Hideo Kojima Rumors 👀https://t.co/hbULO3oTzO pic.twitter.com/06PWueSCQI — Idle Sloth (@IdleSloth84) April 8, 2021

Kojima sta lavorando segretamente con Microsoft? Abandoned è davvero un’opera di uno studio indipendente appena nato? Non possiamo saperlo per certo, del resto si trattano come sempre di mere speculazioni. L’unica cosa certa è che Kojima Productions stia lavorando ad una nuova IP a tema horror, un modo anche per “vendicarsi” di Konami per non avergli permesso di terminare il suo Silent Hills. C’è da dire che comunque sia il noto Director giapponese è sempre sulla bocca di tutti e, nonostante queste smentite, le quote che Abandoned possa essere l’ennesimo “scherzo” sono comunque alte.