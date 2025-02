Per Phil Spencer la presenza di PlayStation e Nintendo agli eventi Xbox è normale

Microsoft ha annunciato che i loghi di PlayStation e Nintendo, da ora in poi, appariranno sempre negli eventi Xbox. Phil Spencer, capo della divisione gaming di Microsoft, ha dichiarato in un'intervista a Xbox Era che i giocatori dovranno abituarsi a vedere i loghi di tutte le piattaforme su cui usciranno i giochi Xbox durante gli eventi Microsoft, come il Developer Direct di gennaio.

Questa mossa riflette la nuova strategia multipiattaforma di Xbox, che mira a rendere i propri giochi disponibili su un numero sempre maggiore di dispositivi. Spencer ha sottolineato l'importanza della trasparenza e dell'onestà verso i giocatori riguardo alle piattaforme su cui i giochi saranno pubblicati.

"I giochi dovrebbero essere la cosa su cui concentrarsi, non le piattaforme".

"Voglio essere trasparente con le persone: se un gioco uscirà su Nintendo Switch, lo indicheremo, così come se uscirà su PlayStation, su Steam o su qualsiasi altra piattaforma. I giocatori devono conoscere da subito le piattaforme, e i negozi, dove potranno trovare i nostri giochi", ha affermato Spencer.

Questa strategia rappresenta un cambiamento significativo nell'approccio di Microsoft al mercato dei videogiochi. L'azienda punta a raggiungere un pubblico più ampio, consentendo ai giocatori di accedere ai titoli Xbox su diverse piattaforme, incluse quelle dei concorrenti.

La decisione di Microsoft potrebbe avere un impatto notevole sull'industria dei videogiochi, sfidando il tradizionale modello di esclusività delle console. Tuttavia, Spencer ha riconosciuto che non tutte le piattaforme offrono le stesse possibilità:

"Ci sono alcune cose che non possiamo fare sulle altre piattaforme chiuse che possiamo fare su piattaforme aperte, sul cloud; è diverso. Ma i giochi dovrebbero essere la cosa su cui concentrarsi."

Nonostante questa apertura, Spencer ha ammesso che è improbabile che altre piattaforme adottino una strategia simile nel breve periodo. La mossa di Microsoft potrebbe quindi posizionare Xbox in modo unico nel mercato, offrendo una maggiore flessibilità ai giocatori nella scelta della piattaforma su cui giocare i titoli Xbox.