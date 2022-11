Proprio in mattinata avevamo parlato di console di gioco e di eBay, visto che nella nostra assegna stampa dedicata agli sconti, era entrata la splendida offerta messa in campo dal portale per questo Black Friday 2022, relativa alla splendida Nintendo Switch OLED, venduta dal portale a quello che è il prezzo più basso in circolazione!

Ebbene, torniamo ora sul tema perché, sempre in occasione della mega promozione chiamata Cyber eDays (nulla più che la versione di eBay del Black Friday 2022), lo store sta ora offrendo al prezzo più basso della rete, l’ottima Xbox Series S che, scontata da Amazon proprio alla fine della scorsa settimana, si era esaurita rapidamente in rete, salvo tornare disponibile a prezzo pieno, o comunque con uno sconto non così accattivante.

Ebay, dunque, ha deciso di sbaragliare la concorrenza e, giacché la console è decisamente appetibile come regalo da mettere sotto l’albero di Natale, sta ora proponendo la console a prezzo scontatissimo, praticamente il più basso della rete!

La console, infatti, è venduta dal portale ad appena 229,90€! Un prezzo persino più basso di quello di Amazon che, allo stesso modo, si è affrettata a rimpinguare le scorte, vista l’eccezionale richiesta degli ultimi giorni!

Ebay, tuttavia, sta davvero proponendo un prezzo di cui sarebbe sciocco non approfittare, giacché è il più basso da mesi, ed è perfetto per mettere sotto l’albero di Natale quella che, con molta probabilità, sarà l’unica console di nuova generazione reperibile da questo momento in poi, visto che le scorte di PS5 e Xbox Series X tardano ancora ad arrivare, e forse non arriveranno prima del prossimo anno.

Ma perché acquistare una Xbox Series S? Perché parliamo di una console bellissima e compatta, ed il cui rapporto qualità/prezzo è davvero esagerato, giacché si tratta in tutto e per tutto di una Xbox di nuova generazione, la cui unica e sensibile mancanza è quella del lettore per i dischi.

Priva della possibilità di leggere dischi, Xbox Series S è quindi una console “all digital”, i cui giochi possono essere acquistati solo ed esclusivamente tramite Microsoft Store, senza contare la possibilità offerte dall’abbonamento Xbox Game Pass che, per una quindicina di euro al mese, vi permetterà di giocare liberamente a tantissimi giochi differenti, compresi moltissimi titoli al day one, inclusi nell’abbonamento e senza costi aggiuntivi!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata all’offerta, così che possiate acquistare questo prodotto prima che termini o, peggio, che l’offerta si esaurisca del tutto.

