Xbox Series X, adesso si conoscono anche le dimensioni della console

Tra le specifiche tecniche diffuse da Microsoft su Xbox Series X ci sono anche le dimensioni della console. Questo aspetto specifico negli ultimi mesi era stato al centro di numerose speculazioni e ipotesi sopratutto dopo la presentazione ufficiale dell’aspetto della console arrivata durante i The Game Awards 2019 dello scorso dicembre. Dobbiamo ammettere che le previsioni che abbiamo letto in questi due mesi non sono andate troppo lontane dalla realtà.

Nel video della presentazione ufficiale, Xbox Series X appariva come un monolite particolarmente imponente e dava l’idea di una console per certi versi ingombrante. In realtà le dimensioni non sembrano in fondo essere tanto diverse da quelle di una console come PS4 Pro, ad esempio. Le misure esatte di Xbox Series X le trovate direttamente in questo render che è stato diffuso da Microsoft.

Complessivamente dunque è l’altezza della console a rendere il design così imponente per certi aspetti, dato che equivale a 30 cm, mentre la larghezza e la profondità sono entrambe di 15,1 cm. Per rendere l’idea, come aveva correttamente ipotizzato il sito Venture Beat, Xbox Series X equivale a due GameCube uno sopra l’altro.

Per dare un riferimento con un’altra console, magari un po’ più recente e della stessa serie, le dimensioni di Xbox One X erano di 30 cm in verticale, 24 in larghezza e 6 in profondità. Xbox Series X avrà anche un peso leggermente superiore rispetto alla precedente console che sarà pari a 4,45 kg rispetto ai 3,69 kg del modello precedente. Vi ricordiamo che gli altri dettagli sulla console emersi nelle ultime ore riguardano l’uso del ray tracing, le somiglianze con una RTX 2080, le nuove memory card e in generale anche il glossario della next-gen con i termini più importanti secondo Microsoft.