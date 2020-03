Xbox Series X avrà prestazioni simili a quelle di una RTX 2080

Sono già diverse le informazioni che sono state ufficializzate da Microsoft su Xbox Series X in queste ore. Insieme all’aver mostrato le specifiche ufficiali della console di prossima generazione, è stato svelato nel dettaglio anche il nuovo controller e sono stati approfonditi i tempi di caricamento insieme alla funzione Quick Resume. Come se non bastassero tutte queste nuove informazioni, il sito Windows Central ha svelato che la console di prossima generazione di Microsoft avrà delle prestazioni molto simili a quelle di una scheda grafica RTX 2080.

Stando all’articolo, la GPU di Xbox Series X utilizza la tecnologia AMD RDNA 2.0, che al momento non è disponibile in nessuna scheda grafica per PC. Insieme ai 12 TFLOP, il tutto va a collocare Series X ai TFLOP di una GeForce RTX 2080 Super, che si attesta sui 11,3 TFLOP, di superiore c’è la GeForce RTX 2080 Ti con i suoi 13,45 TFLOP.

Dal momento in cui Microsoft ha pubblicato le nuove informazioni su Xbox Series X, diversi addetti ai lavori e creatori di contenuti hanno rilasciato i propri pareri sulla nuova piattaforma Xbox. Nello specifico anche Digital Foundry ha confermato che le prestazioni di Series X possono essere equiparate a quelle di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2080. A seguire sono arrivate anche le dichiarazioni di Andrew Goosen, architetto del sistema Xbox che ha affermato: “grazie all’architettura hardware, Xbox Series X può sfruttare l’equivalente di oltre 25 TFLOP di prestazioni durante il ray tracing.”

Oltre a queste nuove informazioni, Microsoft ha voluto ricordare che Xbox Series X arriverà sul mercato durante il prossimo periodo natalizio. Quelli che sono stati i rumor che vedevano un rinvio della nuova generazione di console al 2021 sembrano essere scongiurati, almeno per il momento. Cosa ne pensate delle novità rilasciate da Microsoft riguardo la propria console di prossima generazione?