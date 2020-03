Xbox Series X: ecco come verrà usato il Ray Tracing

Giusto qualche istante fa Microsoft ha reso pubbliche diversi dettagli ufficiali su Xbox Series X a partire dalle specifiche ufficiali della console. Come se non bastassero le già molte informazioni emerse nelle specifiche tecniche, è stato confermato che l’Xbox di prossima generazione avrà il pieno supporto al Ray Tracing. A dare la conferma è il sito Xbox Wire, accompagnando il tutto a una manciata di screenshot scattati direttamente da una tech demo di Minecraft con Ray Tracing attivo.

Grazie a questa tecnologia, Xbox Series X sarà capace di simulare sia l’illuminazione che la propagazione del suono in tempo reale all’interno dei mondi digitali creati dai team di sviluppo. L’impatto che avrà il Ray Tracing all’interno dell’esperienze non si limiterà solamente alle fonti di luce, ma anche i riflessi dell’acqua, le superfici vetrate e le ombre, tutto ciò interagirà in tempo reale con ciò che accadrà intorno ad esse.

Successivamente anche The Coalition, il team di sviluppo di Gears 5, ha voluto condividere una tech demo per mostrare ai giocatori come la versione del loro gioco su Xbox Series X riesca a girare praticamente come su un PC con le specifiche grafiche tutte impostate ad “ultra”. Molte delle cinematiche di Gears 5 su Series X girano senza alcun problema a 60 FPS con una risoluzione di 4K, e il team di sviluppo ha dichiarato di star già lavorando per portare il titolo a raggiungere i 120 FPS, anche nel multiplayer.

Insieme a tutte queste nuove informazioni, Microsoft ha tenuto a mostrare anche il nuovo controller di Xbox Series X, i tempi di caricamento della console ed è stato approfondita la funzione Quick Resume. Vi ricordiamo che Xbox Series X approderà sul mercato durante il prossimo periodo natalizio. Il supporto al Ray Tracing sulla prossima Xbox è quindi confermato, cosa ne pensate?