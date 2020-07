Xbox Series X, il nuovo GdR di Obsidian è in lavorazione?

Ultimamente si stavano smuovendo alcune voci che davano per certo un nuovo titolo GdR per Xbox Series X da parte di Obsidian, questi rumor però non hanno avuto riscontro nei mesi, ma invece ora sembra che qualcosa si sia mosso e tutto proviene dal lead character designer. Craig Matchett di Obsidian ha infatti pubblicato alcuni modelli 3D descrivendoli come parte di un progetto molto grande ancora in lavorazione, il tutto ovviamente utilizzando l’Unreal Engine 4.

Collegando i rumor con questa serie di immagini ci viene da pensare che sia molto probabile il collegamento tra questi modelli e il titolo in lavorazione. Osservando per bene i modelli pubblicati su Artstation, non possiamo non notare la quantità di dettagli incredibile presente su di essi. Il tutto ovviamente ci pone molte domande, una fra tutte è il livello tecnico del prossimo titolo di Obsidian e se davvero le console di prossima generazione siano pronte per far girare dei modelli di questa caratura.

Ovviamente il tutto è da prendere con le pinze perché non possiamo sapere ancora nulla né del titolo, né di quando verrà annunciato il prossimo lavoro della software house. Una delle cose certe è che però con l’evento del prossimo 23 Luglio, annunciato proprio oggi, sembra che vedremo tanti titoli first party e sarà un occasione per Microsoft per mostrare quello che Xbox Series X sa fare, sopratutto dopo l’evento di Sony dove ha mostrato i muscoli con i suoi titoli dei Playstation Studio.

Noi ovviamente non vediamo l’ora di saperne di più per portarvi dei nuovi contenuti, e soprattutto per capire in che direzione andrà la next gen di Microsoft. Se volete però dare un occhiata ai modelli di Matchett più da vicino e magari scoprirne tutti i dettagli, vi lasciamo il link al suo profilo di Artstation dove potete ammirare la magnificenza del suo lavoro.