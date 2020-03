Xbox Series X, Smart Delivery: i giochi della generazione attuale potranno funzionare a 120 fps

Con l’annuncio delle specifiche tecniche di Xbox Series X, Microsoft ha ribadito che la compatibilità è uno dei pilastri della sua esperienza di gioco next-gen. È importante sottolineare come non ci sia alcun prefisso volutamente utilizzato in questa espressione. Questo approccio non riguarda, infatti, solo la classica retrocompatibilità ma anche quella con i titoli della next-gen con le precedenti console. Questa funzionalità di Xbox Series X avrà un nome specifico come sappiamo da tempo e si chiamerà Smart Delivery.

Con Smart Delivery, una volta acquistato un gioco questo sarà disponibile nella rispettiva versione ottimizzata sia per Xbox Series X che per Xbox One. Nel glossario di Xbox Series X realizzato da Microsoft si legge che «questo permetterà ai giocatori di muoversi facilmente tra diverse generazioni e diverse console a secondo delle esigenze». Ma cosa significa esattamente avere una versione ottimizzata?

Microsoft spiega che non solo i titoli nativi della next-gen ma anche quelli dell’attuale generazione “ricostruiti” appositamente per la console avranno tutti i vantaggi della prossima generazione. Quindi non soltanto una maggiore velocità di caricamento e una grafica migliorata ma sarà possibile anche raggiungere i 120 fps.

Questo significa che un titolo della generazione attuale come Gears 5 verrà ottimizzato per la piattaforma next-gen raggiungendo questo valore di framerate. Microsoft ha confermato che tutti i titoli Xbox Game Studios saranno ottimizzati per la console next-gen e al momento anche gli sviluppatori di terze parti possono implementare questa funzione: “Questa tecnologia è disponibile per tutti gli sviluppatori e i publisher e possono scegliere di usarlo per i titoli rilasciati prima su Xbox One e poi su Xbox Series X”. Non ci sentiamo di escludere che tra i titoli che beneficeranno di questi vantaggi ci sarà anche Cyberpunk 2077 che dovrebbe essere proprio uno dei titoli inclusi nello Smart Delivery.