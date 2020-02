Cyberpunk 2077: versione Xbox Series X gratis possedendo quella Xbox One

Giusto qualche ora fa sono state annunciate diverse novità riguardo a Xbox Series X, la console di prossima generazione Microsoft. Tra queste nuove informazioni spiccano diverse specifiche tecniche e alcune funzioni uniche. In concomitanza con la pubblicazione dei nuovi dettagli sulla prossima Xbox, anche CD Projekt RED ha voluto annunciare che Cyberpunk 2077 sarà disponibile con il nuovo servizio Smart Delivery di Xbox.

Smart Delivery permetterà di acquistare un titolo su Xbox One, e di ritrovarselo direttamente anche su Xbox Series X una volta in cui il giocatore deciderà di passare alla console successiva, senza dover riacquistare il gioco una seconda volta. Questa funzione non verrà supportata solamente dal parco titoli esclusivo Microsoft, ma anche titoli multipiattaforma come Cyberpunk 2077 ne faranno parte.

Gamers should never be forced to purchase the same game twice or pay for upgrades. Owners of #Cyberpunk2077 for Xbox One will receive the Xbox Series X upgrade for free when available. https://t.co/nfkfFLj85w

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 24, 2020