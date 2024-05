Phil Spencer chiude gli studi, i fan si vendicano bombardandolo in Fallout 76

Dopo una settimana caratterizzata dalla sorprendente decisione di Microsoft di chiudere studi di sviluppo Tango Gameworks e Arkane Austin, un giocatore ha deciso di intervenire in maniera insolita. Ha, infatti, letteralmente lanciato un attacco nucleare al campo di Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, all'interno del gioco Fallout 76.

Questo atto di vendetta è stato notato per la prima volta da un giocatore di Fallout 76 su Twitter, che ha pubblicato la foto della mappa di gioco mostrando un enorme cerchio rosso intorno al campo di Spencer, noto online con il gamertag P3. Il responsabile dell'attacco ha poi risposto al post con un video che lo mostrava mentre camminava intorno al campo avvolto in una foschia nucleare rossa, allegando anche uno screenshot dell'incontro con P3 nel gioco, con una didascalia semplice: "colpevole".

È noto che il gamertag di Phil Spencer sia P3, un soprannome datogli in gioventù poiché porta lo stesso nome di suo padre e nonno, essendo il terzo. Nonostante una volta Spencer fosse molto rispettato nella comunità dei gamer, soprattutto per la sua passione e i suoi numerosi achievement nei videogiochi, la recente ondata di decisioni dell'azienda ha portato a un calo di entusiasmo nei suoi confronti.

La reazione alla distruzione del campo di Spencer in Fallout 76 non è stata sorprendente, visto che molti giocatori di alto livello hanno accesso a tali armi nucleari nel gioco. La maggior parte dei commenti ha espresso una sorta di "giustizia fatta" per le recenti chiusure e decisioni aziendali.