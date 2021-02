Xbox Series X|S insieme hanno venduto meno di PS5?

Nella scorsa giornata, Sony ha pubblicato il suo report finanziario basato sugli ultimi tre mesi del 2020 (cliccate qui per approfondire). PS5 ha raggiunto quota 4,5 milioni di console immesse nel mercato, a partire dal suo lancio fino al 31 dicembre 2020. Un ottimo risultato, al passo con i numeri di PS4 al suo debutto. Ryan McCaffrey di IGN, sul suo profilo Twitter, ha posto un interrogativo più che lecito, ovvero quanto abbia totalizzato Microsoft con Xbox Series X|S. Al suo tweet ha risposto un noto analista e insider, Daniel Ahmad.

Secondo l’insider, in risposta a McCaffrey, si dovrebbe sottrarre poco più di un milione dal risultato ottenuto da PS5. La next-gen di Microsoft, quindi, avrebbe raggiunto 3,5 milioni di unità immesse nel mercato. Come sempre, vi invitiamo a prendere tali informazioni con le pinze, in attesa di un rapporto dettagliato da parte della società americana.

Ma a cosa è dovuta la presunta differenza di un milione di unità? Sempre secondo Ahmad in risposta ad un utente, Microsoft avrebbe iniziato a produrre Xbox Series X|S in ritardo rispetto alla controparte, ritrovandosi poi a convivere con le difficoltà logistiche causate dalla pandemia di COVID-19. Ciò effettivamente calzerebbe a pennello, ma vi invitiamo nuovamente a prendere con le pinze tali teorie.

Take a bit over 1 million off the PS5 number and you won't be far off. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 3, 2021

La guerra tra Microsoft e Sony è più accesa che mai, con entrambe le due parti ben predisposte in termini di contenuti: dalle esclusive PlayStation come il sequel di God of War, all’ottima offerta del Game Pass di Xbox. Quale delle due console uscirà vincitrice a fine generazione? Troppo presto per saperlo, ma questa generazione videoludica ci regalerà tante sorprese. Cosa ne pensate delle presunte vendite della next-gen targata Microsoft? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti!