PS5: poche scorte al lancio? Vendite ufficiali da capogiro

Sono state immesse nel mercato circa 4,5 milioni di PS5 dal periodo di lancio fino alla fine del 2020. A confermarlo è il report finanziario di Sony in cui sono stati analizzati gli ultimi tre mesi dello scorso anno (potrete visionarlo cliccando qui). Cifre da capogiro, considerando che PS4 (arrivata adesso a quota 115 milioni) ha totalizzato lo stesso numero nella fine del 2013. Nonostante le controversie legate al fiorente mercato dei bagarini, la console next-gen di Sony si dimostra già un successo commerciale che punta, adesso, a immettere nel mercato entro il 31 marzo 2021, circa 7,6 milioni di console.

Ottima anche la crescita di PlayStation Plus, l’abbonamento per il gioco online di Sony, che ha totalizzato 47,4 milioni di abbonati. Rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale precedente, con 38,8 milioni di abbonati, c’è stata una vertiginosa crescita di 8,6 milioni. Probabilmente, la golosa offerta della PlayStation Plus Collection (contenente le maggiori esclusive della precedente generazione) ha svolto il suo dovere egregiamente, attirando una base d’utenza ancor maggiore in vista del lancio di PlayStation 5.

PlayStation 4 e PlayStation 5 hanno venduto assieme circa 103,7 milioni di unità software, con un aumento di 20,4 milioni rispetto all’anno fiscale precedente (83,3 milioni). Le 18,4 milioni di unità software vendute entro la fine del 2020, sono esclusive PlayStation (+ 2,1 milioni rispetto ai 16,3 totalizzati lo scorso anno). Il 53% delle vendite software riguarda i giochi in digitale, con un aumento del 3% considerando lo stesso periodo dell’anno fiscale precedente.

Si tratta di numeri molto positivi per il gigante nipponico, tenendo conto anche del fatto che il 2020 è stato l’anno della pandemia di COVID-19, una malattia scatenata da un virus capace di danneggiare la sanità e l’economia dell’intero pianeta. Cosa ne pensate della crescita del brand PlayStation negli ultimi tre mesi del 2020? Siete tra i fortunati possessori di una delle 4,5 milioni di unità vendute? Fatecelo sapere nei commenti!