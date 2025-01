Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition: prenotalo ora con bonus IMPERDIBILI!

Nintendo ha ufficialmente dato il via ai preordini di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, atteso per il 20 marzo 2025. Il titolo, che riporta i giocatori nelle spettacolari ambientazioni di Mira, è disponibile in esclusiva su My Nintendo Store, con la possibilità di ottenere contenuti bonus esclusivi. Se siete fan della serie o semplicemente volete immergervi in un’avventura epica con un’edizione arricchita, questo è il momento perfetto per assicurarvi la vostra copia e ricevere regali speciali.

Prenota ora su My Nintendo Store

Xenoblade Chronicles X, chi dovrebbe prenotarlo?

Oltre alla certezza di ricevere il gioco al day one, prenotando Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition su My Nintendo Store potrete ottenere un portachiavi esclusivo ispirato all’universo di Mira, un oggetto da collezione perfetto per chi ama la saga.

Inoltre, con un piccolo supplemento di 10€, avrete accesso a un ulteriore set di gadget: un raffinato tappetino da scrivania e un set di adesivi olografici, ideali per personalizzare la vostra postazione gaming con lo stile unico di Xenoblade Chronicles X. Questi extra esclusivi rendono l'acquisto in preorder ancora più vantaggioso, permettendovi di arricchire la vostra esperienza di gioco con dettagli unici ispirati al mondo del titolo.

Se siete appassionati dell’universo Nintendo, My Nintendo Store è il punto di riferimento ideale per trovare tutto ciò che riguarda il brand. Non solo offre la possibilità di acquistare giochi in formato fisico e digitale, ma mette a disposizione anche accessori, Amiibo, console e merchandising ufficiale, spesso con esclusive non reperibili altrove.

L’acquisto tramite il portale ufficiale Nintendo garantisce inoltre sicurezza nei pagamenti, spedizioni affidabili e la possibilità di accedere a promozioni esclusive dedicate ai fan. Se desiderate vivere al massimo l’esperienza di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, il preorder su My Nintendo Store è la scelta più vantaggiosa per ottenere contenuti extra imperdibili.

Le ricompense esclusive legate al preorder potrebbero terminare presto, quindi non lasciatevi sfuggire questa occasione. Se volete vivere o rivivere le epiche avventure di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition con contenuti aggiuntivi, vi consigliamo di prenotare subito la vostra copia prima che le scorte si esauriscano.

Prenota ora su My Nintendo Store