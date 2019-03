Yakuza: SEGA conferma i lavori del nuovo capitolo PS4

Yakuza proseguirà il proprio cammino su PlayStation 4: SEGA ha confermato la piattaforma sulla quale sarà sviluppato il prossimo capitolo della serie.

SEGA ha confermato che il prossimo gioco della serie Yakuza, annunciato nel 2017, sarà rilasciato su PlayStation 4. Attualmente, non è stato rivelato il nome ufficiale del gioco e non è stata svelata una finestra di lancio. Questo nuovo episodio vedrà un allontanamento di Kazuma Kiryu, storico protagonista della serie, e darà spazio a Ichiban Kasuga.

Inoltre, la compagnia giapponese ha aperto un nuovo sito dedicato alle audizioni per il ruolo della partner del protagonista. SEGA è alla ricerca di un’attrice di circa vent’anni la quale dovrà anche partecipare a varie attività di promozione; l’attrice scelta otterrà un premio in denaro di un milione di yen, ovvero poco meno di 8000 euro.

Non è la prima volta che SEGA conduce un’audizione per la serie di Yakuza, ma non è mai accaduto per il ruolo di un personaggio principale. Le audizioni sono aperte fino al 21 aprile, quindi è possibile che nei prossimi mesi avremo modo di scoprire chi interpreterà il nuovo personaggio.

Ichiban Kasuga

La serie Yakuza è nata su PlayStation nel 2005 ed è diventata presto un successo, sopratutto in territorio giapponese. L’arrivo dei vari capitoli in occidente e, sopratutto, in Europa è sempre stato difficoltoso, con vari ritardi rispetto alla release asiatica. In questi ultimi anni abbiamo anche avuto modo di riscoprire le origini della saga tramite un paio di remake, ovvero Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2.

Attualmente, è possibile giocare quasi tutti i capitoli in formato PlayStation 4: la conferma dell’arrivo di un nuovo gioco sempre su PlayStation 4 farà sicuramente piacere ai fan. Il capitolo numerato più recente è Yakuza 6: The Song of Life: la domanda ora è se il nuovo gioco possa chiamarsi Yakuza 7, o se gli sviluppatori, visto anche il cambio di protagonista, vogliamo “iniziare un nuovo corso” con un nuovo tipo di sottotitolo o di numerazione. Voi cosa ne pensate? Quali sono le vostre speranze per questo gioco?