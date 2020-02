Shovel Knight: la saga andrà avanti ancora “per molto tempo”

Il mercato degli indie è pieno di opere di bassa qualità, soprattutto nell’ambito del PC gaming, dove vengono pubblicati titoli nei quali mancano amore e serietà. Tra i molti però è facile trovare delle piccole gemme come Shovel Knight, titolo sviluppato e pubblicato dai ragazzi di Yacht Club Games. Dopo aver rilasciato la sua ultima opera “Treasure Trove“, il futuro del gioco è diventata una incognita. Shovel Knight Dig sarà quindi l’ultima avventura del nostro amato cavaliere blu?

In una recente intervista a Power Podcast, noto show online targato Nintendo, il conduttore dello show, fan della serie tra l’altro, ha domandato se ci fosse un futuro per la serie dopo Treasure Trove. Il Game Director Sean Velasco ed il Game Artist Sandy Gordon hanno dichiarato che il titolo verrà ampliato con capitoli futuri. “La saga di Shovel Knight si è conclusa definitivamente con Treasure Trove, ma speriamo di vedere molte altre avventure. Ci auguriamo di continuare a sviluppare capitoli inerenti a Shovel Knight per molto tempo e Dig sarà il prossimo ad uscire“.

Shovel Knight Dig, annunciato lo scorso agosto, nasce da una collaborazione tra Yacht Club Games e Nitrome e racconta dello scontro tra il nostro protagonista ed il malvagio Drill Knight, il quale ha distrutto il suo accampamento rubando tutto il suo bottino, compresa la Shovel Blade. Naturalmente né Velasco né Gordon hanno svelato ulteriori dettagli a riguardo, ma rimane una stupenda notizia per tutti i fan e non dello scavatore pixelato più amato di sempre.

