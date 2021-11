Zelda Breath of the Wild 2 potrebbe mostrarsi a brevissimo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, il nome provvisorio usato per il sequel dell’opera del 2017, è ancora tra i titoli più attesi da tutti i possessori di Nintendo Switch. La compagnia sta cominciando a fare i primi timidi passi nel mostrare il gioco, ora che ha mostrato anche il gameplay durante gli scorsi mesi. Tuttavia, sebbene sappiamo che il titolo sarà pubblicato durante il corso del prossimo anno, non abbiamo ancora una precisa data di lancio, che potrebbe però giungere a breve.

Come sempre, sono gli appassionati a speculare su quando The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 tornerà a mostrarsi, e un tweet di Geoff Keighley, presentatore e dei The Game Awards, ha alimentato le speranze: l’host ha di fatti pubblicato un post dove rivela di aver visto la versione finale di una premiere mondiale su cui ha lavorato con uno sviluppatore per due anni e mezzo, spiegando di sentirsi onorato per quanto fatto e per la collaborazione in sé.

I fan della saga di Zelda fanno notare che il sequel di Breath of the Wild è stato presentato proprio due anni e mezzo fa, dettaglio che fa sperare che il misterioso titolo sia proprio l’attesa opera di Nintendo. A lasciare qualche dubbio è che Keighley ha spiegato che si tratta di una “world premiere” e che quindi il gioco in questione non dovrebbe esser ancora stato annunciato, ma anche altri titoli già svelati in passato sono tornati a mostrarsi durante la TGA con la stessa definizione.

I'm just gonna say it, BotW 2 was announced almost exactly 2.5 years ago. — Tabulatelk15 (@Tabulatelk15) November 28, 2021

I The Game Awards sono infatti noti per presentare, oltre le premiazioni dei giochi migliori dell’anno divisi per categoria, anche trailer di titoli inediti o anteprime mondiali, cosa che rende l’evento molto interessante per tutti i giocatori. Non ci resta quindi che attendere l’evento, che si terrà la notte tra il 9 e il 10 dicembre. Chiaramente, vi consigliamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere né i vincitori delle categorie in gara, né tutti i giochi che saranno annunciati.