The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è uscito da pochi giorni, eppure sembra aver già lasciato un’impronta nel panorama videoludico, affermandosi non solo come uno dei migliori giochi del 2023, ma probabilmente di tutti i tempi. Ebbene, se ancora non l’avete acquistato oggi è il momento perfetto, dato che potrà essere vostro a soli 55,00€.

Su eBay, infatti, il titolo è scontato a 64,99€ invece di 69,99€, ma inserendo nel carrello il codice “MAGGIO23EDAYS” otterrete un ulteriore riduzione di 10,00€. Considerando quanto sia raro che i giochi Nintendo vengano ridotti di prezzo, soprattutto così vicini alla loro uscita, si tratta di un’offerta davvero imperdibile!

Come vi abbiamo accennato, Tears of the Kingdom non è un semplice sequel: la nuova opera è riuscita a innovare e migliorare ogni aspetto del suo predecessore, dando vita a un’avventura senza precedenti e dalla qualità altissima, tanto che nella nostra recensione lo abbiamo premiato con un incredibile 10.

Insomma, tornare nei panni di Link non è mai stato così bello, e grazie alle nuove abilità potrete esplorare una Hyrule tutta nuova. Oltre alle familiari pianure e montagne, infatti, avrete modo di raggiungere tantissime isole fluttuanti nel cielo, ma anche estesi dungeon sotterranei ricchi di nemici e oggetti utili. Inoltre, riuscirete a costruire qualsiasi cosa vi venga in mente, dalle armi ai mezzi il trasporto, dando vita a un’avventura unica e basata sulle vostre idee.

Si tratta, dunque, di un’esperienza titanica, supportata da una grafica da lasciare a bocca aperta: senza ombra di dubbio ci troviamo dinanzi al gioco tecnicamente più complesso che sia mai stato prodotto per Nintendo Switch, tanto che rimarrete estasiati nel vedere ciò che la console è capace di fare. Dai fili d’erba alle nuvole nel cielo, ogni elemento di Tears of the Kingdom è stato creato con un’enorme attenzione per i dettagli, con lo scopo di un’immersione totale nel regno di Hyrule.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina eBay dedicata al The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

NB: Vi ricordiamo di utilizzare il coupon MAGGIO23EDAYS al carrello per ottenere lo sconto di 10,00€.

