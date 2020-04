10 bellissimi gadget per un vero fan Nintendo

Con il fermento che si accende per i 35 anni di Super Mario e la speranza di scoprire, quanto prima, quelli che saranno gli annunci con cui Nintendo accompagnerà il compleanno del suo (ex) idraulico, qui in redazione ci è venuta una gran voglia di confrontarci su quei gadget e memorabilia che, ne siamo sicuri, anche molti di voi aficionados della grande N hanno accumulato negli anni. Tra chi – come chi vi scrive – vive nella speranza che prima o poi arrivi sugli scaffali un Amiibo di Mario Tanuki, a chi colleziona cartucce sin dai tempi del NES, la mania per i prodotti Nintendo anima milioni di giocatori in tutto il mondo, complice un amore quasi adamitico per quella che è stata, e per sempre sarà, una delle più importanti case della cultura del videogioco.

Non importa che abbiate 8, 18, 38 o 100 anni: Nintendo saprà sempre farvi felici in qualche modo, proponendosi di volta in volta con quell’idea originale pronta a conquistare anche quel cuore meno interessato (o innamorato) di quella Nintendo Difference che ha di volta in volta stravolto e riscritto le regole del mercato dell’intrattenimento. Non importa come o quando: succederà e basta.

Con questo cuore gonfio di un amore impossibile da spiegare a parole, di chi è cresciuto bruciandosi gli occhi attaccandosi prematuramente ad un Game Boy troppo bello per essere dimenticato (dopo tutto questo tempo? Always!), vi proponiamo oggi un altro dei nostri periodici appuntamenti dedicati alla gadgettistica a tema con ben 15 bellissimi articoli che faranno innamorare qualunque fan Nintendo degno di questo nome.

A questo giro non abbiamo puntato meramente al prodotto collezionabile in quanto tale, a quello – cioè – che può guadagnare valore nel corso del tempo all’interno del panorama del collezionismo di settore. Non ci sembrava il caso. In onore di quella difference e di quell’amore per tutto ciò che è “giocoso”, abbiamo optato per una lista di articoli che, proprio come i titoli Nintendo, riescono ad unire fascino, funzionalità e divertimento per tutte le età. Pronti a spendere monete sonanti? Questi sono 10 bellissimi gadget per un vero fan Nintendo!

I gadget Nintendo

La lampada uovo di Yoshi

Se siete fan Nintendo non potete non amare Yoshi, il buffo dinosauro immolatosi ormai innumerevoli volte nel tentativo di permetterci quel salto salvifico al di la di fosse e burroni vari. Pacifico e goffo, ma anche incredibilmente agile nonostante il suo aspetto buffo, Yoshi è da sempre un compagno amorevole e affidabile e chiunque non lo ami quanto meno dai tempi di Super Mario World 2: Yoshi’s Island mente sapendo di mentire. Alimentata tramite cavo USB, questa bellissima lampada a forma di uovo di Yoshi ci pare l’oggetto migliore da avere in casa per ricordare al mondo il proprio amore per i prodotti Nintendo e, i particolare, per Yoshi. Prodotta da Paladone su licenza ufficiale, misura 23 x 20 x 20 e, seppur non sia sufficiente ad illuminare a giorno un qualunque ambiente della casa, la sua confortante luce soffusa donerà a qualunque ambiente un aspetto pacifico e spensierato, propri come è Yoshi.

» Clicca qui per acquistare la lampada uovo di Yoshi

Lo speaker Retro Cube

Avete una passione congiunta per retrogaming e musica? Allora non potete non dare un’occhiata a questo bellissimo speaker bluetooth prodotto da 8Bitdo, piccola azienda che si è fatta un nome nel circolo delle periferiche gaming, producendo le replice wireless di alcuni celebri pad dell’epoca, come quelli Mega Drive e SNES. Nella sua immensa produzione di periferiche, ispirata ai colori ed alla croce direzionale dell’indimenticabile pad NES, 8Bitdo ha anche prodotto questo bellissimo speaker bluetooth, il cui sistema di controllo di brani è volume è rappresentato da una grossa croce direzionale posta, ed i cui altoparlanti rossi ricordano i tasti del leggendario controller. Dal suono pulito ed apprezzabile e dal prezzo più che abbordabile, questo piccolo speaker vi garantirà fino ad 8 ore di riproduzione continuata, il tutto a meno di 40 euro. Quando si dice “lo stile”.

» Clicca qui per acquistare lo speaker Retro Cube

La felpa Super Nintendo

Di norma evitiamo di inserire in queste nostre liste i capi di abbigliamento, perché spesso si tratta di prodotti banali la cui fattura – diciamocelo – si discosta poco dai prodotti promozionali che potrebbero letteralmente lanciarvi in faccia in occasione di qualunque fiera di settore. Eppure non potevamo che fare un’eccezione in questo caso, perché già solo a guardarla questa felpa Nintendo dedicata all’intramontabile SNES ha stile ed eleganza da vendere. Quasi interamente grigia, nella stessa tonalità della leggendaria console, ha rifiniture nere semplici ed eleganti e sfoggia sul petto una serigrafia dello storico pad, contrapposto al logo della console che è invece disposto sulle spalle. Come detto è un prodotto estremamente semplice, ma rifinito in modo eccellente e con una qualità tessile ben al di sopra della media di altri prodotti su licenza. Must have!

» Clicca qui per acquistare la felpa Super Nintendo

Set di scacchi The Legend of Zelda

Se si esclude Magic e D&D, non esiste passatempo più nerd degli scacchi. A questo giro abbiamo scovato per voi il fantastico set di scacchi dedicato a The Legend of Zelda che, in questa specifica edizione da collezione, presenta pezzi in vinile con finiture metalliche, la cui qualità – credeteci – non ha nulla da invidiare a set composti interamente in metallo o in lega. La plancia di gioco è sottile ma resistente, i pezzi sono scolpiti ad arte, ed anche il packaging è di altissima qualità, rendendo l’intero set un regalo perfetto per un regalo ad un amico… o a sé stessi. Finalmente potrete sconfiggere Ganon senza l’aiuto della Master Sword!

» Clicca qui per acquistare il set di scacchi The Legend of Zelda

Il bracciale di Mario Kart

Ok, questa è oggettivamente una delle cose più belle che si siano mai viste in termini di gadget su licenza. Si tratta di un bracciale metallico con chiusura magnetica che, ricaricato grazie ad un cavo USB, si illumina grazie a led intermittenti presenti sotto la superficie disegnata! Il motivo ricorda quello della leggendaria Rainbow Road, poi riproposta in diverse salse all’interno di ogni capitolo della serie Mario Kart. Il design è semplice ed accattivante, ed è possibile accendere e spegnere i led a piacimento (ottimo, considerato che il meglio di sé, questo bracciale, lo dà ovviamente al buio). La carica dura circa un’ora, e bastano pochissimi minuti per rendere l’accessorio di nuovo operativo. Semplicemente BELLISSIMO!

» Clicca qui per acquistare il bracciale di Mario Kart

La tazza Koopa

La colazione è quel momento della giornata in cui molti di noi non vogliono essere disturbati (chi vi scrive è così). Insomma, ti sei appena alzato dal letto, la caffeina non ha canora preso a circolarti nelle vene, ed il pensiero di doverti mettere a lavorare può renderti di umore un po’ malmostoso. Eppure, nonostante questo, c’è ancora chi cerca inspiegabilmente di parlarvi di prima mattina. La soluzione? Con questa tazza a forma di guscio Koopa farete capire a tutti che è meglio non darvi fastidio. Nessuno, infatti, dovrebbe mai sottovalutare il potere di un guscio Koopa, specie quando questo viene lanciato e può fare considerevoli danni ai vostri nemici. Non chevi si stia invitando a lanciare in giro per casa tazze di ceramica, ma se proprio dovete lanciare qualcosa…

» Clicca qui per acquistare la tazza Koopa

Replica dell’arco di Breath of the Wild

Forse la più bella replica mai realizzata su licenza Nintendo. Si tratta dell’accoppiata Arco del Viandante e Freccia Ancestrale, con quest’ultima che dispone anche di una punta luminosa animata da led blu. L’arco è solido e realizzato in acrilonitrile (ABS), con rifiniture in pelle e piume vere e misura ben 88 cm! Al di la di dimensioni e qualità della replica, la cosa veramente bella di questo set è che vi arriva a casa con tanto di montatura a mura in stile Sheikah, così da poter esporre il pezzo in bella mostra, magari sul camino accanto alla vostra testa impagliata di Lynel.

» Clicca qui per acquistare la replica dell’arco di Breath of the Wild

L’orologio Game Boy

Che il Game Boy sia, ancora oggi, una delle iù amate console della storia (e certamente la console portatile più iconica di sempre) non lo diciamo noi, semmai lo dicono i numerosi fan in giro per il mondo che, a distanza di oltre 30 anni ancora si ricordano (ed alcuni persino giocano) con il pesante “mattone” Nintendo. Ebbene, se come noi siete ancora persi di quella magia che fu quello schermo a cristalli liquidi in tonalità verdi e grigie, allora non potrete che impazzire alla visione di questo bellissimo orologio a forma di Game Boy. Un plasticone ingombrante in pieno stile anni ’80, con schermo a cristalli liquidi verde ed in grado di suonare il tema ufficiale di Super Mario Land in virtù della sveglia. Semplicemente bellissimo!

» Clicca qui per acquistare l’orologio Game Boy

Il set di magneti frigo di Zelda

Siete fan dei classici della serie The Legend of Zelda? Assemblare dungeon è sempre stato il vostro sogno? Il vostro frigorifero ha un aspetto triste e sconsolato? Se pensate che non possa esistere una soluzione comune a questi tre problemi allora sappiate che vi state sbagliando! Sono infatti in commercio, con licenza rigorosamente ufficiale, questi set di magneti da frigo ritraenti diverse componenti dei classici dungeon di Zelda, dalle stanze vuote ai mostri, sino agli alberi e i personaggi. Il set comprende 20 magneti di dimensioni piuttosto generose, tutti a prova di graffio, e davvero molto belli da vedere nei loro sprite d’epoca che, a guardarli oggi, sembrano passati come niente 30 anni… e in effetti è esattamente così. Amore, nostalgia e creatività per meno di 10 euro!

» Clicca qui per acquistare il set di magneti frigo di Zelda

La lampada Tetris

Ok, non è propriamente un gioco Nintendo ma, innegabilmente, chiunque sia cresciuto tra la fine degli anni ’80 e i rombanti anni ’90 assocerà il Tetris ad una cosa, ed una soltanto: il Game Boy. Best seller del mattone portatile Nintendo, Tetris è quasi certamente uno dei videogame più venduti della storia, approdato in ogni salsa ed in molteplici forme su una mezza infinità di piattaforme, ma in qualche modo sempre legato alla storia Nintendo, come testimoniato anche dalla sua più recente incarnazione: quel meraviglioso Tetris 99 che, nella sua strana formula da “battle royale”, tiene incollati milioni di giocatori in tutto il mondo. Dunque, se si parla di fan Nintendo, ci risultava difficile non dedicare al Tetris almeno un prodottino di coda, occasione offertaci da questa bellissima lampada assemblabile che, proprio come i tetramini del gioco, può essere disposta come vi pare! Composta da 7 pezzi di diverse forme e colori, questi si illuminano a formare una lampada a patto che combacino in qualche modo con il pezzo di base, ovvero quello a cui effettivamente l’energia per l’illuminazione. Il trucco è dato da materiale con cui sono composti i bordi dei singoli pezzi, in grado di passare la corrente ad ogni pezzo purché ci sia contatto. I singoli pezzi, dunque, esclusa la base, sono del tutto slegati e privi di fili e permettono una disposizione libera della lampada: sì, è semplicemente una delle cose più belle del mondo!

» Clicca qui per acquistare la lampada Tetris