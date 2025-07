NordVPN ha appena rilanciato il suo servizio con un’offerta davvero imperdibile per chi vuole portare la propria cybersecurity a un livello superiore, soprattutto durante i viaggi. Con i piani biennali in promozione, potete ottenere Threat Protection Pro a partire da 4,39€/mese, accedendo a una protezione completa contro malware, truffe online, tracker e pubblicità invasive.

Threat Protection Pro, perché attivarlo?

Inclusa nei piani Plus e Ultimate, Threat Protection Pro è una funzionalità avanzata pensata per garantire una navigazione sicura anche senza attivare la VPN. Grazie al machine learning e a un sistema di cyber threat intelligence, protegge i vostri dispositivi Windows e macOS bloccando in tempo reale malware, phishing, domini dannosi e link traccianti.

Con la versione completa di Threat Protection Pro, disponibile nel piano Plus da 4,39€/mese (invece di 10,95€) o nell’Ultimate da 6,89€/mese (invece di 15,36€), potrete usufruire di tre livelli fondamentali di sicurezza: protezione anti‑malware, blocco della pubblicità e dei tracker, e filtro DNS contro siti pericolosi. Tutto questo, con la comodità di una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Ma i vantaggi non finiscono qui: scegliendo il piano Ultimate, avrete anche 1 TB di cloud criptato, gestione password multipiattaforma e perfino una copertura assicurativa fino a 5.000€ per eventuali truffe informatiche o furti di identità.

Ogni mese, Threat Protection Pro blocca milioni di malware e truffe online: solo a dicembre 2024, ha intercettato oltre 16 milioni di siti di phishing e 17 milioni di minacce malware, impedendo la raccolta dei vostri dati da parte di più di 55 miliardi di tracker.

Con NordVPN Plus e Ultimate, la sicurezza non è più un’opzione, ma una certezza, ovunque vi troviate. Approfittate di queste offerte limitate e proteggete il vostro mondo digitale con una delle soluzioni più potenti sul mercato.

