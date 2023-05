Vi informiamo che eBay è pronto a stupirvi con un evento imperdibile: il Fresh Sales edays! Questa iniziativa rappresenta un’opportunità eccezionale per mettere le mani su articoli desiderati a un prezzo imbattibile, senza dovervi muovere dal comfort di casa vostra. Ciò sarà possibile grazie al coupon “MAGGIO23EDAYS“, che applicherà uno sconto extra fino a 100€ su oltre 1 milione di prodotti già scontati.

La promozione sarà valida fino al 25 maggio, ma la possibilità di acquistare prodotti tech al miglior prezzo di sempre farà sì che molti svaniscano rapidamente dalle vetrine online, pertanto il nostro consiglio è di non indugiare troppo. Tra gli oltre un milione di prodotti scontati ci sono smartphone, televisori, console, videogiochi e grandi elettrodomestici che, come hanno dimostrato i Fresh Sales edays di eBay della scorsa edizione, sono tra gli articoli più ricercati e venduti.

eBay stesso ci ricorda che l’edizione di novembre 2022 ha portato ad un incremento delle vendite del 15%, con una significativa percentuale proveniente dal settore tecnologico. Tutti gli indicatori suggeriscono che questa situazione si ripeterà anche in questa edizione. Le console come Nintendo Switch e PlayStation 5 ne gioveranno tantissimo, poiché proposte a prezzi molto inferiori rispetto ai soliti ma, come detto, lo stesso accadrà con numerose altre categorie merceologiche.

Informazioni sul coupon

Codice: MAGGIO23EDAYS

Valore coupon: 15%

Spesa minima: 20€

Sconto massimo per utilizzo: 100€

Utilizzi: 2 per ogni utente

Sconto max totale per utente: 200€

Inizio: 15 maggio 2023 ore 9:00

Fine: 25 maggio 2023 ore 23:59

Gli acquirenti potranno quindi approfittare di sconti significativi rispetto ai prezzi di vendita al dettaglio, rendendo l’evento un’opportunità ideale per fare acquisti convenienti. Come se non bastasse, il coupon lo si potrà utilizzare 2 volte, per un risparmio massimo di 200 euro. Ribadiamo che si tratta di una delle iniziative più vantaggiose di eBay, al pari dei migliori eventi annuali relativi al risparmio online, motivo per cui vi consigliamo di cogliere al volo questa occasione e di portare a termine quanto prima gli acquisti durante questo evento.

Non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay di questa iniziativa, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che in molti casi lo stock di prodotti è molto limitato.

N.B: inserire il coupon “MAGGIO23EDAYS” nell’apposita sezione per ricevere lo sconto extra del 15%.

