2 miliardi in Biticoin sequestrati a un famoso sito di pirateria

Le forze dell'ordine tedesche hanno effettuato il più grande sequestro di valuta mai avvenuto, confiscando oltre 2 miliardi di euro di Bitcoin (BTC) durante le indagini sul noto sito di streaming di film pirata, movie2k.to. Secondo un recente rapporto di Der Speigel, l'Ufficio di Polizia Criminale di Stato (LKA) in Germania ha rivelato che la sorprendente somma di 50.000 Bitcoin è stata assicurata dalla polizia in Sassonia.

L'indagine ha preso di mira due persone, di 40 e 37 anni, sospettate di aver orchestrato le operazioni del portale tedesco di movie2k.to dall'autunno 2008 al maggio 2013. Queste presunte menti avrebbero nascosto i loro profitti sotto forma di criptovaluta durante il periodo di massimo splendore del Bitcoin, quando 50.000 BTC equivalevano a una frazione del suo valore attuale. Nel 2013, il Bitcoin ha iniziato l'anno con un valore di circa 10 euro, per concluderlo a circa 700 euro. Se consideriamo una stima prudente di 500 dollari per Bitcoin all'epoca, il bottino nascosto avrebbe avuto un valore di circa 25 milioni di dollari.

Le persone accusate sono attualmente indagate per "sfruttamento commerciale non autorizzato di opere protette dal diritto d'autore e conseguente riciclaggio di denaro commerciale", come riportato da Der Speigel. In parole povere, sono accusati di aver tratto profitto da film rubati e di aver nascosto i loro guadagni illeciti. Sembra che i sospetti fossero sicuri di essere sfuggiti ai controlli da quando hanno interrotto le loro attività su movie2k.to nel maggio 2013.

Movie2k.to, tristemente noto per aver ospitato oltre 880.000 film e spettacoli televisivi copiati illegalmente tra il 2008 e il 2013, è da tempo nel mirino delle forze dell'ordine. In particolare, questa non è la prima vittoria derivante dalle indagini sul sito di streaming illegale. Nel 2020, un programmatore associato a movie2k.to ha ceduto alla polizia 27 milioni di dollari in BTC durante la detenzione preventiva, classificati come "risarcimento danni". Tuttavia, l'attuale sequestro di 2 miliardi di dollari supera quella cifra di quasi 75 volte.

Le indagini di movie2k.to hanno visto la collaborazione di diverse entità governative e legali, tra cui la Procura Generale di Dresda, l'ufficio penale statale della Sassonia, gli investigatori fiscali dell'ufficio delle imposte di Lipsia, l'Ufficio Federale di Polizia Criminale (BKA) e, sorprendentemente, il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti. Anche una società di "esperti informatici" con sede a Monaco di Baviera ha svolto un ruolo cruciale nel portare avanti le indagini in corso.

Mentre la saga di movie2k.to si dipana, l'ufficio del procuratore afferma che l'indagine è tutt'altro che conclusa e che sono in corso sforzi per identificare e arrestare altri sospetti coinvolti nella vasta operazione di pirateria.