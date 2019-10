20% di sconto sulle telecamere di sicurezza Bilnk XT

Vi segnaliamo l'ottima promozione relativa alla telecamera di sicurezza per interni Blink, oggi in sconto a soli 79,99€ anziché gli originali 99,99€.

Mettere in sicurezza la propria casa o il proprio ambiente lavorativo è importante, ma non sempre i servizi di sicurezza atti a questi scopi hanno prezzi accessibili. Quando poi ci si rivolge al mercato consumer, alla ricerca di prodotti che, magari con l’uso combinato di app, possano aiutare nella messa in sicurezza dei propri ambienti, anche in quel caso ci si può scontare con prezzi esosi e non alla portata di tutti. Certo, l’imminente Black Friday potrebbe aiutare a far calare i prezzi, ma qualora aveste un’esigenza più immediata vi segnaliamo l’ottima promozione relativa alle telecamere di sicurezza per interni Blink, tutte in offerta a partire da soli 79,99€.

Per chi non la conoscesse, Blink è una compagnia interna di Amazon, i cui prodotti sono specializzati nella sicurezza delle mura domestiche. Ben chiaro che non si tratta di un sistema comparabile con apparecchiature di altissimo livello, la comodità di Blink sta nel fatto di essere completamente senza fili, perché autonomo e alimentato a batterie. Il salvataggio dei video (registrati in HD ed attivati da un apposito rilevatore di movimento) avviene su cloud, e con l’acquisto di una camera è inclusa l’archiviazione gratuita per ben 2 anni.

Benché la questione di una camera a batterie possa sembrare scoraggiante (Blink usa semplicemente 2 batterie al litio AA), Amazon ha certificato più volte che la sua piccola cam sarebbe in grado di durare fino a 2 anni con un singolo set batterie, grazie ad una tecnologia brevettata per l’ottimizzazione energetica. Blink, in sostanza, potrebbe essere la soluzione rapida, comoda e priva di montaggio che stavate cercando per mettere al sicuro la vostra casa e la vostra famiglia, dunque perché non approfittarne subito?

