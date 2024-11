Rivoluziona le pulizie domestiche grazie al Black Friday Narwal: sconti fino a 288€

Se siete alla ricerca di un alleato tecnologico per le pulizie domestiche che unisca innovazione e convenienza, questa offerta del Black Friday Narwal è ciò che fa per voi. L'azienda propone sconti fino a 288€ su tutta la gamma di robot aspirapolvere e lavapavimenti, con riduzioni di prezzo che interessano sia i modelli entry-level che i dispositivi più avanzati.

Black Friday Narwal, chi dovrebbe approfittarne?

Il sistema di pulizia Narwal rappresenta la soluzione ideale per chi desidera automatizzare completamente la gestione delle pulizie domestiche. La gamma si distingue per l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia come il DirtSense™ e sistemi di navigazione intelligente, perfetti per chi cerca dispositivi che possano operare in totale autonomia.

La promozione include l'intero catalogo Narwal, con particolare attenzione al modello di punta Freo Z Ultra, dotato di doppi chip AI e telecamere RGB per un rilevamento ostacoli impeccabile. Non da meno il Freo X Ultra, che con la sua potenza di aspirazione da 8200 Pa e la tecnologia Smart EdgeSwing™ garantisce risultati professionali anche negli angoli più difficili.

L'offerta si estende anche agli accessori e ai pacchetti di manutenzione, permettendo di equipaggiare il proprio robot con tutto il necessario per una manutenzione annuale completa. Particolare menzione merita il sistema di autopulizia dei panni e la stazione base intelligente, che rendono questi dispositivi praticamente autonomi.

Con sconti che arrivano fino a 288€, i robot Narwal rappresentano un investimento intelligente per chi desidera modernizzare la propria routine di pulizia domestica. La combinazione di tecnologie innovative, sistemi di autopulizia e prestazioni elevate, unita a questi prezzi promozionali, rende l'acquisto particolarmente vantaggioso durante questo periodo di Black Friday!

