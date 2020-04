7 bellissimi set Lego Architecture da acquistare subito

Come saprete, la nostra redazione è animata da un grande amore per i Lego, i popolarissimi mattoncini danesi a cui, nel tempo, abbiamo dedicato diverso spazio sul sito. Il motivo è semplice: vogliamo sdoganare il concetto tra i nostri lettori che i Lego siano qualcosa che prescinde l’infanzia e che, anzi, valga sempre e comunque la pena di divertirsi ad assemblare e collezionare molti dei set presenti sul mercato.

In tal senso, dopo gli svariati articoli dedicati ai prodotti in offerta, abbiamo pensato di rivolgere lo sguardo alla frangia più “d’arredamento” del mondo Lego, ovvero gli spesso bistrattati set Architecture, che propongono con uno stile estremamente sintetico, alcuni degli edifici e delle skyline più memorabili del mondo. La cosa bella di questa particolare categoria di set è che vanno valutati per sottrazione, a differenza di qualunque altro set standard o Technic. Laddove infatti Lego punta alla ricostruzione precisa della realtà, o nella creazione di opere ingegneristiche magnifiche, i set Architecture puntano ad una sintesi estetica e costruttiva. Pochi pezzi, diremmo quasi “il meno possibile”, per ricostruire set piccoli e compatti che però diano un’idea chiara e precisa dell’opera architettonica a cui fanno riferimento. Una sfida, che è poi il cardine ed il fascino che contraddistingue questa linea.

Dunque, come da nostra consuetudine, abbiamo selezionato per voi alcuni set di questa linea che, a nostro giudizio sono i migliori in termini di bellezza, reperibilità e rapporto qualità/prezzo. Tenete però presente che gli Architecture rappresentano, allo stato attuale, tra i set più ricercati dai collezionisti, poiché tendono facilmente ad andare fuori produzione, con un cospicuo aumento dei costi per i prodotti non più disponibili. Questo significa anche che, onde effettuare una lista di articoli consigliati, una volta tanto ci siamo dovuti rivolgere non solo al sito ufficiale, ma anche a rivenditori come Amazon ove, per fortuna, molte meravigliosi creazioni della linea Architecture sono ancora disponibili. Mano al portafogli dunque! Questi sono “5 bellissimi set Lego Architecture”.

I set Lego Architecture

Skyline di Las Vegas

Arrivato sul mercato lo scorso anno, questo set dedicato alla città di Las Vegas riprende un tema molto caro alla linea Architecure, ovvero quello delle skyline metropolitane, proponendo così una veduta in piccolo di quelli che sono i punti di riferimento urbani di alcune celebri città del mondo. Se alcuni set non sono propriamente memorabili, questo dedicato a Las Vegas è invece diventato rapidamente uno dei nostri preferiti. Nella sintesi tipica della linea, questo set di appena 27 centimetri di lunghezza riesce infatti ad includere diversi edifici divenuti celebri grazie al cinema (e non solo) tra cui il Bellagio Hotel, il Luxor Hotel, l’Encore Hotel, la Stratosphere Tower e la Fremont Street Experience. Ovviamente non poteva mancare l’iconico cartellone “Welcome to Las Vegas”, il tutto in appena 500 pezzi. Sinteticamente bellissimo insomma!

» Clicca qui per acquistare il set Las Vegas Skyline

Skyline di Londra

Ancora una skyline, per un set piccolo ma bellissimo. Il set Architecture dedicato a Londra offre una sintesi riconoscibile e bellissima della città, capeggiata non solo dal Big Ben, ma anche dal celeberrimo “London Eye”, ovvero la maestosa ruota panoramica che costeggia il Tamigi. 468 pezzi e 28 centimetri di lunghezza per riprodurre una veduta quanto mai riconoscibile della città di Londra, qui rappresentata anche per mezzo della National Gallery, la Colonna di Nelson e il Tower Bridge che, per altro, si apre per permettere il passaggio delle imbarcazioni. Il set è compatto, pulito, molto ma molto bello ed è il secondo disponibile relativo alla città di Sua Maestà visto che, quanto meno sul mercato secondario, è ancora possibile accaparrarsi il set Architecture relativo a Buckingam Palace, o meglio alla sua parte frontale.

» Clicca qui per acquistare il set London Skyline

Trafalgar Square

E visto che abbiamo parlato di Londra e delle sue bellezze, è doveroso inserire i questa lista anche il bellissimo set dedicato a Trafalgar Square, disponibile nel catalogo Lego già da qualche tempo, e che nella bellezza dei suoi 1197 pezzi cattura appieno l’essenza della storica location londinese. La piazza, che prende il nome dalla battaglia navale di Trafalgar quando Lord Horatio Nelson sconfisse la flotta di Napoleone nel 1805, è uno dei fulcri turistici della città, specie perché sede della National Gallery, la cui cupola sovrasta il piazzale al centro del quale svetta la Colonna di Nelson fiancheggiata da 4 leoni. Sia il museo, che la colonna che le due famose fontane della piazza e i suoi 4 plinti con sculture sono perfettamente rappresentati da questo set che, per altro, include persino dei dettagli minimi all’interno del museo, osservabili sul retro della struttura della National Gallery grazie a 3 pareti facilmente removibili. Un set bellissimo, completato da dettagli di contorno come alberi, lampioni e persino 2 autobus londinesi e 2 taxi neri, in quello che è uno sforzo di sintesi e design come raramente se ne erano visti all’interno dell’intera collezione Architecture! In una parola: imperdibile!

» Clicca qui per acquistare il set Trafalgar Square

La Grande Muraglia

Forse uno dei set più belli e sottovalutati! Nella sua semplicità, il set relativo alla Grande Muraglia cinese ha, a nostro giudizio, un design tra i più belli e puliti della serie Achitecture. La sintesi qui è sublime: 550 pezzi, per un tratto delle mura lungo appena 27 centimetri, e concepito affinché due set identici possano essere accostati per formare un tratto di mura più lungo. Non solo, poiché ovviamente la Muraglia è stata in parte distrutta dal tempo, il set è costruito in modo che alcune sezioni si possano rimuovere, per redere il tutto più realistico. Molto bella, per altro, la scelta cromatica, che con quel verde cangiante che rende il colpo d’occhio esotico ed affascinante. Purtroppo il set è stato recentemente ritirato dal mercato ma, per fortuna, è ancora reperibile su Amazon a prezzi, tutto sommato, accettabili.

» Clicca qui per acquistare il set Grande Muraglia

La Statua della Libertà

La Signora di New York è forse uno dei set più belli e amati della linea Architecture anche se, a differenza di altri, qui non c’è grande sintesi, ed anzi il set si diverte a ricostruire il monumento americano in tutta la sua maestosa bellezza, riprendendone per altro i colori in modo molto realistico ed apprezzabile. Il prezzo di quasi 100 euro è al di sopra dello standard della linea, ma in fin dei conti parliamo di un set abbastanza consistente: ben 1685 pezzi per oltre 40 cm di altezza, che non sono affatto pochi. La realizzazione è bellissima ed intricata, specie nel basamento della statua, che richiama l’architettura originale per mezzo di un complesso sistema a scudi. Si tratta del secondo modello dedicato alla città di New York dopo l’apprezzatissima Skyline. Per altro nello stesso stile, ovvero set dedicati a specifici monumenti, segnaliamo anche i meno apprezzati (ma non deprecabili) set dedicati alla Torre Eiffel ed all’Arco di Trionfo, anche se a nostro giudizio il più bello di tutti era quello dedicato alla Fontana di Trevi di Roma, set bellissimo e molto ricercato dai collezionisti, oggi purtroppo fuori produzione e pesantemente sovrapprezzato.

» Clicca qui per acquistare il set Statua della Libertà

L’Empire State Building

Impossibile citare la citta di New York senza parlare di un altro dei suoi iconici edifici: parliamo ovviamente dell’Empire State Building, inaugurato al pubblico il 1° maggio 1931 dopo appena un anno e mezzo di lavori, e da allora tra le intramontabili icone del cielo newyorkese. Questo set Architecture, dunque, riproduce fedelmente il palazzo, stagliandosi con i suoi 55 cm di altezza tanto che, ancora oggi, è il modello LEGO Architecture più alto mai costruito! Nella sintesi dei suoi “appena” 825 mattoncini, questa replica dell’Empire State Building è comunque ricchissima di dettagli e ricrea accuratamente le linee simmetriche delle 4 facciate continue dell’edificio e della torre dell’antenna art déco. Si tratta di un modello bellissimo nella sua semplicità, a dir poco imprescindibile per qualunque collezionista innamorato della città di New York, per altro qui richiamata non solo dall’edificio in sé, ma anche nella piccola riproduzione alla base dello stesso, ritraente la Fifth Avenue e le strade circostanti, con tanto di iconici taxi gialli. Bellissimo e neanche troppo costoso, è uno di quei set che – certamente – acquisterà un certo valore non se ne terminerà la produzione.

» Clicca qui per acquistare il set Empire State Building

Tokyo Skyline

Tra i set più recenti ad essere arrivati in commercio per questa linea (assieme alla Dubai Skyine), la Skyline di Tokyo è, come da tradizione, un concentrato di estetica, essenzialità e bellezza, potendo contare su alcune piccole (e meravigliose) riproduzioni di alcuni dei più iconici punti di riferimento architettonici della città a cui si unisce, doverosamente, anche una piccola riproduzione del Monte Fuji. Per la precisione il set comprende la TOKYO SKYTREE, ovvero la torre indipendente più alta del mondo, la Torre di Tokyo, la Torre Mode Gakuen Cocoon e il Tokyo Big Sight. Il set comprende inoltre il Parco Chidorigafuchi, famossissimo in tutto il mondo per i suoi alberi di ciliegio, una classica torre di pagoda e l’Incrocio di Shibuya. Alto 28 cm, largo 27 cm e profondo 10 cm, questo set è composto da 547 pezzi ed è senza alcun dubbio uno dei più bei tributi che la linea abbia sviluppato per la serie dedicata alle skyline cittadine.

» Clicca qui per acquistare il set Tokyo Skyline