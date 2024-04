Le tute del Vault di Fallout sono così belle perché sono Made in Italy

Guardando la serie tv di Fallout vi sarete fermati probabilmente almeno una volta a pensare quanto stessero bene le tute Vault-Tec indossate dagli attori. D'altronde, le tute con licenza che si possono trovare negli store online sono disastri di spandex, e anche le quelle più costose rivolte ai cosplayer sembrano un po' troppo dei pigiami. Le tute dello show, invece, sono aderenti senza essere strette come quelle dei supereroi, e non sembrano limitare affatto il movimento: sembrano comode, ma anche stilose e fedeli al gioco.

Ovviamente, il principale vantaggio sartoriale del Vault 33 era avere un team di costumisti esperti a disposizione per realizzare i loro abiti su misura, ma quei sarti retro sci-fi avevano anche un'arma segreta: tessuti italiani specializzati.

Nei giochi, le tute Vault a volte si adattano ai muscoli, ma la costumista dello show di Fallout, Amy Westcott, le cui altre esperienze includono Il Cigno Nero, Nightcrawler e The Wrestler, voleva evitare "tutto quel materiale lucido, aderente, da supereroi."

In una recente intervista a PC Gamer, Westcott ha affermato:

"Stavamo trattando con persone reali con corpi reali, quindi si trattava molto di cosa poteva essere universalmente lusinghiero in un modo che non fosse aderente, sapete, e non facesse sentire tutti terribilmente a disagio e insicuri, ma avesse un aspetto figo. È quasi come se seguissero un po' una tuta da aviatore, sapete, dove la chiudi e usi quella. Quindi era aderente, ma non era aderente fino al limite."

Per ottenere la vestibilità desiderata, Westcott ha cercato un tessuto opaco con elasticità in tutte le direzioni. Dopo aver realizzato più prototipi di tute Vault con tessuti diversi, il dipartimento dei costumi di Fallout ha optato per un prodotto italiano di nicchia di una società chiamata Mectex, su cui Westcott si è affidata anche per il film di fantascienza del 2013 After Earth. Importare tessuti in piccoli lotti dall'Italia ha aggiunto complicazioni al compito del dipartimento, ma Mectex ha prodotto "senza dubbio" il miglior tessuto, ha detto Westcott.

Uno degli exploit più impressionanti dello show di Fallout è la capacità di riprodurre in modo estremamente fedele o credibile gli elementi goffi e retro-futuristici dei giochi. Le tute Vault con tessuto italiano sono, ovviamente, un esempio - oltre che un motivo di orgoglio per il nostro paese! -.